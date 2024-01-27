Road House︱積佳蘭賀MMA電影大波士曝光　由嘴砲拳王親演超驚喜

荷里活拳擊動作電影《Road House》，由43歲美國演員積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）主演，電影昨日（26日）播出預告反派曝光，令動作片及拳擊運動擁躉異常驚喜！《Road House》劇情講述積佳蘭賀飾演的退役MMA綜合格鬥選手生活陷入困境，此時他遇上一位在佛羅里達上開設小酒吧的女主角，聘請他作為酒吧保安，負責驅逐近來經常到酒吧搗亂的惡棍，豈料酒吧之後遇上大財團收地，更請來一班惡霸企圖嚇走女老闆，而惡霸大波士更赫然由真MMA拳王Conor McGregor飾演！

積佳蘭賀於新作《Road House》裡飾演一位退役MMA綜合格鬥選手，後來被女主角聘用為酒吧的保安。（《Road House》電影劇照）

代表財團到Road House收地、對付積佳蘭賀的惡霸，赫然由真MMA拳王Conor McGregor飾演！（《Road House》電影劇照）

早前《Road House》公開的劇照及先導預告，已見積佳蘭賀為電影練成超結實肌肉，腹肌與人魚線非常分明，幾乎回到他此前主演《再戰擊情》（Southpaw）時的巔峰體型！今次積佳蘭賀更挑戰飾演綜合格鬥選手，在體型上不但重新鍛練，練習的格鬥技巧與動作亦比西洋拳招更複雜多變。

積佳蘭賀去年初為拍攝而驚喜亮相在美國拉斯維加斯舉行的UFC 285比賽。（Twitter）

積佳蘭賀曾為飾演拳擊題材電影《再戰擊情》而鍛練了一身肌肉。（《再戰擊情》電影劇照）

至於積佳蘭賀今次的對手，更是著名的「嘴砲拳王」Conor McGregor，除了胸前兇猛的黑熊紋身及腹部的猛虎紋身，他亦經常高調炫富與展示囂張個性，更曾經為UFC羽量級及輕量級拳王，兼具噱頭與實力。

「嘴砲拳王」Conor McGregor在電影中的惡霸造型相當入型入格！（《Road House》電影劇照）

「嘴砲拳王」Conor McGregor曾經為UFC羽量級及輕量級拳王。（Getty Images）

Conor McGregor兼具實力與噱頭，成為電影《Road House》的一大亮點。（Getty Images）

Conor McGregor最為觀眾熟悉的事蹟，必定為2017年的跨界挑戰賽，當時作為兩項拳王的McGregor，跨界挑戰WBC五項量級「不敗拳王」Floyd Mayweather，成為當年最觸目的拳壇盛事。