不是你不愛你｜譚旻萱掃把一敵三救陳昊森　跑勻成個尖東身水身汗

由寰亞電影出品、寰亞電影及洲立影片聯合發行、葉念琛監製、導演、編劇的電影《不是你不愛你》，早前在尖東拍攝一場男主角「家偉」陳昊森為救「子欣」林熙彤（Hazel），慘遭其偷食男友「細威」力臻與流氓圍毆抱頭躺地，狀甚痛苦，幸好「阿寶」譚旻萱（Mandy）及時趕到，用掃把以一敵三，成功解圍。

這場美女救男神，係全片最大型的動作場面。（《不是你不愛你》劇照）

愛情片有呢啲情節真係太精彩。（《不是你不愛你》劇照）

力臻與譚凱倫（Helen）客串演出《不是你不愛你》，提到剛才毒打陳昊森，力臻坦言場面相當混亂，說：「其實我負責『食花生』，雖然我係大佬，但有啲笠水，主要係睇住啲手下出手。反而被Mandy用掃把打比較深刻，笑指對方太斯文，不敢太過用力，我叫佢出力啦！」Helen表示混亂中亦被掃把打中。Helen問Mandy如果她遇到戲中情節，撞破男友偷食會點做？Mandy想也不想直接說：「分手！」

街頭嗌交再衝動掌摑，是葉念琛電影特色之一。（《不是你不愛你》劇照）

劇情講到陳昊森見狀報警，被力臻發現立即搶走其手機，並命令兩位身形魁梧的手下狂打陳昊森發洩，Mandy折返，見狀用身旁的手推車衝去解圍，並以掃把作武器，以一敵三，成功救走陳昊森。

陳昊森慘被打到瞓地。（《不是你不愛你》劇照）

Mandy話當晚差不多跑勻成個尖東。（《不是你不愛你》劇照）

拍攝前各人都認真聽從武術指導的安排，試位和排練，雖然以鏡頭角度遷就，沒有真正打到陳昊森身上，但他亦戴好保護用墊，有備無患。因為是圍毆又用腳踢，為免混亂中誤傷陳昊森，力臻和戲中的大隻仔手下都顯得有點留力，效果不夠狠。之後他們嘗試不同打鬥動作，陳昊森亦叫大家放膽，即使真的打到他亦有保護，無須擔心，結果順利完成。

唔好以為葉導拍戲求其，呢幕大逃走都拍足十幾回，可能想幫男女主角做下運動。（《不是你不愛你》劇照）

之後拍攝繼續，Mandy拖著陳昊森逃跑，為避開力臻等人追捕，跑過公園又跑上天橋，幾乎跑勻成個尖東，來回十幾次，男女主角用汗水換來這場患難見真情的浪漫場面。