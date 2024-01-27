超模杜鵑髮型災難式炒車　被指似《國產凌凌漆》達聞西

曾主演香港電影《風再起時》的內地女演員杜鵑，昨晚出席上海活動期間，與井柏然、韋唯等明星盛裝亮相紅地氈。杜鵑作為超模兼銀幕女主角，以一身全黑皺褶高領長裙㻚出身，配襯黑色絲襪與高踭鞋，造型優雅大方同時極具質感，成為全場焦點女明星。然而杜鵑的完美造型卻百密一疏，唯獨髮型疑似被髮型師「整蠱」炒車，竟然撞樣周星馳喜劇《國產凌凌漆》的搶眼配角「聞西」！

內地超模兼電影演員杜鵑昨日出席活動紅地氈時，髮型疑似被「整蠱」炒車！（視覺中國）

杜鵑一身全黑造型優雅兼具質感，原本無懈可擊！（視覺中國）

杜鵑昨晚出席活動紅地氈的髮型，一頭短髮原本梳得利落貼服，更突出雙耳上閃耀奪目的巨型鑲鑽耳環，然而杜鵑的髮型分界部分，竟然有幾束髮絲異軍突出，由右額上方似樹根一樣垂到左邊眉毛末梢，奇葩程度比巨型耳環更吸引眼球！杜鵑的創意髮型別樹一幟，然而亦非創新之舉，早在1994年的電影《國產凌凌漆》裡，羅家英飾演的配角聞西，半禿髮型上便有幾束髮絲懸垂於額前，成為聞西市井造型的標誌之一！

杜鵑的奇葩髮型竟撞樣周星馳經典喜劇《國產凌凌漆》的男配角聞西！（《國產凌凌漆》電影劇照）

杜鵑的活動照片出爐後旋即引起瘋傳，有不少網民笑言：「肯定得罪髮型師了！」「地心吸力太強大？」但亦有網民欣賞作為國際超模的杜鵑勇於嘗試不同造型，表示：「除了杜鵑的驚天顏值，應該沒有人能駕御這個髮型！」為杜鵑的勇氣加分！

杜鵑的奇特髮型令照片瘋傳，網民反應兩極。（視覺中國）

杜鵑平時出席時裝活動，髮型妝容打扮都非常好睇！（視覺中國）

現年41歲的杜鵑，原為芭蕾舞蹈員兼超模，在2012年從國際名模跨界參演《中國合夥人》成為演員，更提名香港電影金像獎「最佳新演員」及「最佳女配角」，近10年主力拍攝電影，作品包括《擺渡人》、《歐洲攻略》，成為銀幕女主角。

杜鵑首度參演電影《中國合夥人》，便與黃曉明飾演情侶，更一舉提名香港電影金像獎「最佳新演員」及「最佳女配角」。（《中國合夥人》電影劇照）

在前年上映的《風再起時》裡，杜鵑更飾演女主角蔡真，劇情中與梁朝偉、郭富城兩大影帝發展出感情線，同時被他們飾演的磊樂南江渾身解數追求，其中梁朝偉彈琴、郭富城跳踢躂舞的著名場面，目的便是追求杜鵑。

杜鵑於前年上映的《風再起時》裡飾演蔡真一角。（《風再起時》電影劇照）

杜鵑與梁朝偉、郭富城在劇情中均有感情線。（《風再起時》電影劇照）

杜鵑與梁朝偉、郭富城在劇情中均有感情線。（《風再起時》電影劇照）

梁朝偉在《風再起時》裡彈琴、郭富城跳踼躂舞的著名場面，目的便是為了追求杜鵑。（《風再起時》高清截圖）