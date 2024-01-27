PTU｜杜琪峯一晚劇情分3年拍　邵美琪10日內減肥林雪紗布臭足3年

由杜琪峯執導，任達華、邵美琪、林雪和黃卓玲主演的《PTU》（2003），由於是小本製作，加上是邊拍邊創作修改關係，電影拍攝時間前後歷時3年。演員檔期都是有空檔便埋位，不過更難處理是連戲問題。事關《PTU》是講林雪飾演的沙Sir，失槍一晚的事，要3年間拍出同一晚感覺，演員的連戲代價都不少。



正如黃子華所講，唔係PTU製服cutting靚，係任達華cutting靚。（《PTU》劇照）

拍完第一年，兩年後再開工，為連戲邵美琪都要快速減肥。（《PTU》劇照）

下令邵美琪減肥

就以邵美琪為例，拍《PTU》時因身形變豐滿不連戲，被杜琪峯下令全組人停工10日，要她還原應有的身形。主角任達華多年後憶述，更指杜Sir怒氣沖沖：「當年《PTU》一拍3年，杜Sir拍完第一年就停工，復工見到Maggie（邵美琪）很嬲，因為她豐滿很多不連戲，制服都逼爆，於是叫她返去『10日唔准食飯！』」邵美琪亦記得這件事，更笑指因此學識做演員要跟華哥一樣，時刻保持最佳狀態。

電影取景的中國冰室都已結業。（《PTU》劇照）

臭紗布用足3年

至於另一演員林雪，向來肥胖的體態，令他有優勢不用增肥減肥，但他要承受的反而是頭上那條惡臭難擋的紗布。由於情節是一晚的事，戲中各人的造型和戲服都需要連戲，就連林雪因為跣低暈倒，被「馬尾」手下打到頭部受傷，要在頭上包紮的紗布和棉花，為免血迹位置不同穿崩，都要沿用3年。

你已分不清紗布上是血跡還是污跡。（《PTU》劇照）

+ 5

電影斷續拍攝橫跨3年，制服髒了可以洗，唯獨這條巾不能洗，洗了不連戲孭唔起，於是拍了3年林雪便包足3年，可以想像那股濃烈的氣味足拒人於千里。林雪︰「拍到最後一日，問准導演不會再補戲後，便立即把紗布掉落海，以洩心頭之憤。」

故事圍繞林雪要在一晚內尋回失槍。（《PTU》劇照）

一晚跌40次

至於跣低跌倒一幕，林雪都吃盡苦頭。他在戲中頭尾要跌兩次，第一跌在開鏡不久便要拍，短短幾秒鐘畫面，杜Sir足足拍了個多小時，林雪亦足足跌了40多次，由於要拍到跌落地一刻，故不能用墊，每一下都是硬食，奈何都達不到導演要求。最後林雪自己提議︰「不如將我整個人抽起來反彈再摔到地上。」結果這一跌真的一Take收貨，但亦因為這一跌，令阿雪喉嚨位附近撞到受傷，最終要醫足3個月才根治，可見林雪對演出都非常敬業。