飯戲攻心2｜張繼聰孖羅蘭姐派鮑魚　拍情侶戲惹前世情人呷醋

香港賀歲喜劇《飯戲攻心2》，由導演陳詠燊執導，鄧麗欣、張繼聰、林明禎、王菀之、陳湛文等上集班底繼續主演，胡楓、羅蘭、謝君豪、莊志光、米雪等老戲骨加盟，更有Jeffrey魏浚笙、阿Dee何啟華等新血加入，並定檔於大年三十（2月9日）上映。《飯戲攻心2》男主角張繼聰今日（27日）與羅蘭一同到旺角進行電影首炮主演宣傳，舉行「5秒挑戰招財急口令」活動，更以鮑魚作為獎品，吸引數百影迷到場支持！

《飯戲攻心2》主演張繼聰及羅蘭，到鬧市戲院舉行首炮演員宣傳活動，更設急口令挑戰以鮑魚為獎品！（莫匡堯 攝）

《飯戲攻心2》張繼聰與羅蘭派鮑魚的活動，吸引現場數百人到場支持，場面哄動！（莫匡堯 攝）

張繼聰與羅蘭在宣傳活動舉行前，接受傳媒訪問，張繼聰笑言從影以來未見過電影宣傳會派鮑魚，連縱橫影壇數十年的羅蘭姐亦表示：「未試過、未聽過、未睇過，今次真係開先河！」感受到現場的哄動氣氛。羅蘭姐亦表示自己尚未看《飯戲攻心2》全片，直言非常期待，亦指：「到時會去謝票，會去！」

張繼聰與羅蘭於《飯戲攻心2》活動前接受訪問，表示從未見過電影宣傳活動派鮑魚，羅蘭姐亦透露新作上映後會參與謝票活動。（莫匡堯 攝）

《飯戲攻心2》團隊為宣傳新戲落足心機，電影劇情緊婚嫁喜事，張繼聰更表示為了宣傳要「突襲」影迷的婚禮現場：「之前我直情係去人哋嘅婚禮突襲！好開心，入到去見到貴賓嘅樣呆曬真係好開心！（突襲幾次？）去咗三場，直頭有一單係新人進場嘅時候，我代替新郎哥拖住個新娘出去，全部人呆曬！點解係我嚟嘅？」感謝團隊盡心盡力為電影紋盡腦汁宣傳。

張繼聰透露早前為電影宣傳「突襲」影迷婚禮，更代替新郎拖新娘現身，令婚禮嘉賓大吃一驚！（《飯戲攻心2》花絮照）

《飯戲攻心》前年上映時大破香港喜劇票房，創下超過7000萬票房佳績，張繼聰更表示電影公司準備在謝票場舉行利是抽獎，每場最大獎更高達港幣1000元，希望觀眾睇得開心、又好意頭！張繼聰笑言自己不會私伙在謝票場派利是，但會準備利是袋到場、歡迎各位觀眾向自派利是！《飯戲攻心2》最終能於賀歲檔期上映，張繼聰直言非常珍惜機會：「新年有得去戲院睇戲都唔係必然，我諗大家都明，謝票都比以前更加珍惜！」更表示為前作謝票的經歷非常深刻：「每一次謝票之前喺個幕後等，聽到觀眾喺到笑、喊，呢樣係其中一樣拍戲最大嘅滿足感！」

張繼聰與羅蘭亦透露《飯戲攻心2》謝票場會進行利是抽獎，每場最大獎更高達港幣1000元！（莫匡堯 攝）

除了謝票，張繼聰表示一家大細會出動力撐《飯戲攻心2》，更笑指會與太太謝安琪買飛潛入早場：「又唔係喬裝、低調啲入去睇大家嘅反應！」張繼聰提到全家總動員支持，亦表示女兒kakaball（張靖）可以入場睇合家歡的《飯2》，但表示kakaball會呷醋：「我同Stephy（鄧麗欣）喺戲裡面係一對嘛，唔排除佢可能會嬲囉！佢話可能會嬲，咁我話媽咪（謝安琪）喺電視劇都有第二個老公、會攬下，佢話『嗰啲係做戲啫！』但係我自己我啲？佢就話『我可能會嬲！』」笑指女兒對阿Kay與自己大細超！

張繼聰笑言女兒kakaball（張靖）會因為自己與Stephy鄧麗欣飾演銀幕情侶而呷醋！（莫匡堯 攝）