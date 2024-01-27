飯戲攻心2｜張繼聰自爆家傭都係鏡粉　有成員到訪食飯會特別好餸

香港賀歲喜劇《飯戲攻心2》，由導演陳詠燊執導，鄧麗欣、張繼聰、林明禎、王菀之、陳湛文等上集班底繼續主演，胡楓、羅蘭、謝君豪、莊志光、米雪等老戲骨加盟，更有Jeffrey魏浚笙、阿Dee何啟華等新血加入，並定檔於大年三十（2月9日）上映。《飯戲攻心2》男主角張繼聰今日（27日）與羅蘭一同到旺角進行電影首炮主演宣傳，舉行「5秒挑戰招財急口令」活動，更以鮑魚作為獎品，吸引數百影迷到場支持！

《飯戲攻心2》主演張繼聰及羅蘭，到鬧市戲院舉行首炮演員宣傳活動，更設急口令挑戰以鮑魚為獎品！（莫匡堯 攝）

《飯戲攻心2》張繼聰與羅蘭派鮑魚的活動，吸引現場數百人到場支持，場面哄動！（莫匡堯 攝）

張繼聰與羅蘭姐在《飯戲攻心2》宣傳活動前接受訪問，除了分享對新戲上映的期待外，張繼聰亦提及與女兒張靖（kakaball）的最新動向，表示能夠一家三口拍攝廣告非常高興。童星出身的張繼聰表示兒女在演藝上頗具天份，但一直未有矢志推動一對子女踏上演藝路：「其實我個仔由細到大，我都推咗無數咁多演出，因為我個仔自己話唔鍾意。坦白講我都唔想個女好高調，因為我自己做呢行明白好大壓力，唔係個個錫住你，我自己都聽好多唔好聽嘅說話，邊有爸爸想個女聽呢啲嘢？」但他亦表示女兒開始學習跳舞後，在社交媒體引起極大迴響，接到廣告邀約後亦慎重與女兒商量。

張繼聰受訪時表示與女兒接拍廣告前經過㥀重的商量。（莫匡堯 攝）

張繼聰亦分享到女兒拍攝廣告期間，展現令自己喜出望外的一面：「今次個廣告好多台詞講，佢真係好畀心機練。喺現場佢又真係好似一個演員咁，導演話講慢啲，佢又會認真繼續做。我覺得佢又幾似我細個！知自己做緊咩喎！」但張繼聰亦表示希望演藝參與僅為女兒的課外活動，期望女兒像普通人一樣成長，以女兒的喜好為主。

張繼聰表示女兒張靖（kakaball）拍攝廣告的表現令自己喜出望外，但亦希望子女能夠像普通人一樣成長。（張繼聰IG圖片）

日前張繼聰攜同女兒欣賞人氣男團MIRROR的演唱會，張繼聰表示女兒見到偶像很高興，自己亦力撐一眾年輕的好兄弟。張繼聰笑言女兒不乏與MIRROR十二子接觸的機會：「我同佢哋唔係全部都好熟，但係大部分成日會嚟我屋企傾偈，我係社工嚟嘛！個別一兩個再熟啲會喺我屋企食飯。」除了讚揚MIRROR各成員的努力，亦表示親眼目睹他們的進步，演唱會氣氛極好。張繼聰更透露MIRROR十二子之中，kakaball與Edan呂爵安特別熟悉：「佢嚟我屋企好多次！我屋企（家傭）姐姐其實好鍾意Edan！每次Edan嚟我屋企食飯都好好餸！」