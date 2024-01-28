盜月者｜劇情+角色介紹　呂爵安盧瀚霆搶郵包改編自真實案件

2024年賀歲電影《盜月者》，由袁劍偉執導，呂爵安、盧瀚霆、張繼聰、白只主演，姜濤特別演出。故事由一宗發生在日本的名表店失竊案開始，看似匪夷所思的案情，原來是改編自真人真事，還要跟香港有關。（上映日期︰2月9日）



電影將於2月9日正式上映。（《盜月者》海報）

故事簡介

萊寶行，一家香港老字號的手錶店，雖然以出售手錶為名，但實際上是二手錶界的最大賊窩。地下市場中流通著許多價值連城的賊贓手錶，只要有人出價，萊寶行總能找到。

50年前，著名畫家畢卡索去世，他生前極愛的三隻手錶神秘失蹤，然而，這三隻珍寶最近卻在日本現身。為了奪取這三隻手錶，萊寶行的老闆萊叔（姜濤）決定組織一支犯罪團隊。團隊的頭目是大賊（張繼聰），他們還有爆破專家渠王（白只），開鎖高手阿佑（盧瀚霆），以及二手錶專家馬文舜（呂爵安）。這支隊伍飛到了東京的時計物語錶行，計劃偷取這三隻手錶。

戲中呂爵安是鐘表專家，專門砌對期表呃人。（《盜月者》劇照）

然而，在執行計劃的過程中，他們偶然發現了一隻更加珍貴無價的手錶——Moonwatch。Moonwatch是第一隻成功登陸月球的手錶，唯一一隻到過月球表面的手錶。團隊中的一名成員被這隻手錶深深吸引，將其隨手拿走。

這個計劃以外的失誤卻觸動了Moonwatch的準主人——日本的超級富豪，他動用黑幫力量追殺這個團隊。在日本黑幫的追殺下，每個成員都無法置身事外。於是，他們由原本各行其是變成了利益共同體。為了應對手錶失竊的事情曝光，他們必須聯合起來，安排將手錶拆件寄回香港。同時，他們還要利用Moonwatch的去向要脅萊叔，以期牽制住他，讓自己能夠脫身。在兩方勢力的夾擊之下，他們又將如何成功逃脫萊叔和日本黑幫的追殺，保住自己的性命，全身而退？

袁劍偉去年為《盜月者》開工，部分情節在香港取景。(葉志明攝）

導演袁劍偉︰一開始覺得案件荒誕

對於今次的故事，導演袁劍偉指是源於一宗真實案件︰「我是運氣好，碰上了2010年1月4日的這一宗『離奇劫案4匪搶郵袋』，香港首宗郵袋搶劫案。內容不贅述，一開始覺得荒誕，但數日後案件便破了，好像所有迷霧都清掉了，但是原本的好奇和荒誕感還是很珍貴，於是對著不同的朋友覆述新聞，聽過的人很少，都覺很特別。」

故事改編自發生在2010年1月4日，一宗「離奇劫案4匪搶郵袋」，香港首宗郵袋搶劫案。（《盜月者》劇照）

該新聞是講述4名港人突然在街上，攔截兩名郵差，並劫去兩袋郵件多達千多封信，但事後又原封不動遺棄在街上，經點算後並冇損失，令警方大惑不解。直至收到線報，原來盜郵包案，跟元旦日發生在日本銀座的名表店，被鑿穿牆壁入內盜竊案件有關，而郵包就是將贓物寄回香港的途徑，佈局相當引人入勝。

一行四人，重現當年日本銀座名表店失竊案的案情。（《盜月者》劇照）

電影叫《盜月者》，故事亦集中只講匪一幫，未有警方的故事交代。導演︰「警匪電影是香港的代表，但以前有一相近的類型卻很久沒有出現，便是只講『匪』的故事。『匪』的世界更引人入勝，人物乖張，事件離奇，創作空間更大。礙於商業考量，香港的電影故事變乖了，變正經了，也變得更難寫。這一次單純講『匪』的那一邊，也算是難得的。」

電影起用了五位中新生代的演員。（《盜月者》劇照）

對於近日香港票房不濟，導演袁劍偉亦有感而發︰「這次用五位中新生代的演員，是我很懼怕寫的Ensemble cast，每個角色都要成長轉變，實在太難了，我盡力了，希望大家都會喜歡《盜月者》，在眾多角色中找到自己的一部份，參加這一段不再常見的旅程。」

「2023年的聖誕節票房是20年來新低，影評人的結論是沒有新題材，來來去去都是差不多的電影，港人北上也是一大原因。2024年是更困難的，聽說很多電影都暫停了，《盜月者》是幸運的，還有機會面世。」

角色介紹

盧瀚霆飾演阿佑，擅長解鎖夾萬，師承於母親。（《盜月者》劇照）

阿佑（盧瀚霆 飾）

這家族天生觸感敏銳，擅長解鎖夾萬，完全是母親紅姐的強大基因和教導。紅姐曾在老萊叔身邊工作，隨著紅姐年華增長，眼疾使她日漸喪失行動能力。哥哥自告奮勇替代母出征，但不幸在行動中喪生。阿佑與哥哥感情深厚，但母親紅姐卻一直保守哥哥死因秘密。一天，大賊邀紅姐復出，她立刻拒絕。但阿佑為了籌措母親的眼疾醫藥費而瞞著紅姐加入團隊，然而在行動中，他揭開了大賊和渠王跟哥哥的死有莫大關系，阿佑的處境更越發危險。

呂爵安飾馬文舜，精通名表裝嵌，以買賣對期錶聞名業界。（《盜月者》劇照）

馬文舜（呂爵安 飾）

年僅20多歲的二手鐘錶商人馬文舜，以買賣對期錶聞名業界。他深諳鑑定和組裝對期表，對名錶背後的歷史故事情有獨鍾。事業順遂，然而一次失誤陷入錶界黑道萊叔的要脅。萊叔掌握馬文舜的致命罪證，迫使他參與日本盜竊計劃。執行任務時，偶然發現了一生所愛的手錶——Moonwatch。欣賞驚喜之際，也渴望擁有，然而，這份熱愛將他陷入無法逃脫的困境。

張繼聰飾飾大賊，是老萊叔的忠實臣子，亦是行動組的大腦。（《盜月者》劇照）

大賊（張繼聰 飾）

大賊一直是老萊叔的忠實臣子，是他一手培養的「大腦」。他負責策劃行動組的任務，而老萊叔賞罰分明，因此大賊從未質疑他的決策，只負責執行工作，被譽為黑幫界的「優秀公務員」。然而，老萊叔去世後，情勢發生變化。細萊叔開始毫不留情地處決失誤成員，現在只剩下大賊和渠王。老萊叔臨終前將希望放在大賊身上，期望他能協助細萊叔順利上位。在報答和自保之間，老派的大賊陷入了內心的掙扎。

白只飾演渠王，行動中負責爆破。（《盜月者》劇照）

渠王（白只 飾）

渠王是一位擅長穿牆遁地的技術工，表面上他在香港電影行業扮演著爆破師的角色，但實際上他自從老萊叔統領萊寶行以來就一直效力於這個團隊。雖然他與多年合作的大賊有著友好的關係，但為了保護大家的身份，除了工作外鮮少聯絡。然而，隨著合作多年的同伙相繼離世，渠王深知細萊叔致力於清除舊的成員，終有一天可能會輪到他。因此，他一直在尋找機會賺取一筆財富，以便能夠「金盆洗手」，過上自由自在的生活。

姜濤飾演萊叔，是香港萊寶行的第二代負責人，並沿用爸爸的稱號。（《盜月者》劇照）

萊叔（姜濤 飾）

「萊叔」是香港萊寶行的第二代負責人，父親在兩年前過世後，便繼承了這個稱號。雖然表面上他是手錶商人，但實際上經營著地下錶商的非法生意。他主要為富豪客戶找尋名貴腕錶（多數是賊贓），進行不法交易。他的手法比起父親更加冷酷，不擇手段，為了在短時間內建立自己的威信。他嫌棄一批跟隨父親的老臣子，用不同方法「換血」，他要的是一隊完全忠誠的新團隊。