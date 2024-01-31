可憐的東西｜愛瑪史東全裸勢奪奧斯卡影后　嬰孩心智挑戰情慾界線

電影《可憐的東西》（Poor Things）由《爭寵》金獎提名編劇Tony McMamara與導演再度合作，改編著名蘇格蘭作家Alasdair Gray贏得享譽文壇的Whitbread Award及Guardian Fiction Prize同名小說。電影在剛過去的金球獎獲兩大獎項，最佳電影（音樂/喜劇組）及 最佳女主角（音樂/喜劇組），而將於3月10日舉行的《第96屆奧斯卡》，亦獲11項大獎提名，成為其中一部大熱。（上映日期︰2月29日）



自殺身亡的年輕女子貝拉被古怪科學家救活，把她肚中的嬰孩腦袋移植給她，成為童稚心熟女身的瘋狂實驗品。（《可憐的東西》劇照）

故事踩界挑戰道德底線

故事天馬行空荒誕離奇，自殺身亡的年輕女子貝拉被古怪科學家救活，把她肚中的嬰孩腦袋移植給她，成為童稚心熟女身的瘋狂實驗品。貝拉以初生的心智毫無禁忌地探索情慾和世界，帶領觀眾以全新角度反思性別、身份、自由、女性主義等重大課題，一部發人深省、意義深遠之作。

愛票史東飾演貝拉，以初生的心智毫無禁忌地探索情慾和世界。（《可憐的東西》劇照）

奧斯卡11項提名認證

《可憐的東西》成為今屆問鼎奧斯卡大熱之作，榮獲多達11項提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳改編劇本等。而早前亦已摘下金球獎最佳電影、最佳女主角兩大獎項。

愛瑪史東的演出，令人眼前一亮，有力再問鼎奧斯卡影后。（《可憐的東西》劇照）

金像影后愛瑪史東無底線之作

《星聲夢裡人》（La La Land）金像影后愛瑪史東今次以正面全裸，以及多場大膽性愛場面，瞓身演繹嬰孩心智熟女慾身的「女版科學怪人」，被譽為從影以來突破天花板之作，單是欣賞她完全豁出去的演技大爆發，已經值回票價！

而兩大「最佳男配角」，亦在今次戲中大鬥演技、包括《變形俠醫》金像提名男星麥克雷法路（Mark Ruffalo），今次一改戲路飾演縱情聲色的律師，大展前所未見的喜劇感，贏得奧斯卡最佳男配角提名及多項大獎。另一位戲路縱橫的金像提名老戲骨威廉迪福（Willem Dafoe）飾演瘋狂科學家，由造型到演繹都完全角色上身，贏得金球獎等多項「最佳男配角」提名。

金像級班底打造超現實唯美世界

電影的金像級幕後班底，由美術設計、攝影到服飾化裝，均發揮無限想像，創意打造一個歐洲維多利亞時代的超現實世界，帶領觀眾遊走於前所未見的倫敦、巴黎、里斯本、亞歷山大港和布達佩斯。女主角愛瑪史東的造型服飾亦見獨特古怪又美麗，值得在大銀幕上細看欣賞。

金像級的幕後班底，由美術設計、攝影到服飾化裝，打造一個歐洲維多利亞時代的超現實世界。（《可憐的東西》劇照）