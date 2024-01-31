繁花︱40歲唐嫣婚前曾六次被分手　男友單膝跪地喊五個字即修好

由王家衞擔任總導演及監製的內地電視劇《繁花》，早前已完整播出30集。《繁花》成功於華語影視觀眾之間造成極大迴響，除了男主角胡歌演技出眾被受注目外，三大女主角亦被盛讚外貌與演技均突破生涯巔峰。現年40歲的女主角唐嫣，於劇集飾演汪小姐，倔強的傻大姐性格脫穎而出，唐嫣拍攝《繁花》前與丈夫羅晉於2018年結婚，婚後亦誕下一女，家庭美滿幸福。

唐嫣因參演《繁花》而再度迎來事業高峰。（唐嫣微博圖片）

唐嫣因為拍攝王家衞的劇集《繁花》突破事業高峰！（唐嫣微博圖片）

唐嫣憑《繁花》再次爆紅後，不少昔日訪問片重新於網絡瘋傳，唐嫣與丈夫羅晉因為合演古裝劇集《錦繡未央》而擦出愛火，婚前更一同亮相訪談節目。唐嫣曾在節目上自爆決定結婚前「被飛」過六次：「在我們談戀愛時，羅晉提了六次分手！」至於由誰挽回感情，唐嫣則笑指：「都不用我原諒，他說分手，我就將他趕出去，不給他開門，他就知道自己錯了，然後說了五個字，我真是哭笑不得，只能給他開門了。」

唐嫣曾於訪談節目自爆，羅晉婚前曾六次提出分手。（唐嫣微博圖片）

羅晉究竟用邊五個字，氹返當時女友唐嫣？（唐嫣微博圖片）

羅晉能夠以五個字挽回唐嫣，更令對方哭笑不得，實在非常神奇。唐嫣表示：「他單膝跪地，然後大喊『領導，開門啦！』」能夠以幽默化解衝突，羅晉固然非常了解唐嫣，亦對氹女友非常有一手，單靠一句話能夠轉危為機，令感情更穩固。