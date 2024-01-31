飯戲攻心2｜王菀之作主題曲　陳詠燊填詞一Take收貨卻成太太禁歌

賀歲港產片《飯戲攻心2》定檔除夕大年三十，2月9日公映，電影繼續由陳詠燊（Sunny）執導兼編劇，五位原創「飯團」鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎以及陳湛文即將於農曆新年跟香港觀眾見面。今日（31／1）電影歌曲《我們曾經白頭到老》正式推出，歌曲由Ivana主唱兼作曲，Sunny親自填詞，並由著名音樂人馮翰銘監製。電影歌曲的曲詞，以至MV畫面似乎預示今集戲中一眾主角，感情關係遇上新衝擊，「飯團」一家面臨解散。



繼上集主題曲《狠愛狠愛你》後，今集繼續由王菀之作曲，陳詠燊填詞。（《飯戲攻心2》劇照）

繼上一集〈狠愛狠愛你〉之後，Ivana和Sunny再次為《飯戲攻心》合力創作電影歌曲，Sunny今次就要求Ivana根據其中一場重頭戲的情節作歌，兩人亦就此多次開會討論，分析該場五位「飯團」心情，Ivana就強調兩集的主題曲風格迥異，相信歌迷定必驚喜：「第一集是rock 和霸氣的，導演希望這次是寫一首感人的抒情歌。創作的時候已經拍攝了很多場戲，所以腦內充滿着拍攝回憶，不只是這一集的，還有上一集這家人的回憶片段，聚在一起歡笑的回憶、一起流淚的回憶、一起克服困難的回憶。」

陳詠燊指創作時，已經拍攝了很多場戲，所以腦內充滿着拍攝回憶。（《飯戲攻心2》劇照）

比起節奏澎湃的〈狠愛狠愛你〉，Ivana指今次歌曲就既窩心又充滿情感，而起初落筆寫曲的方向，亦偏向簡單直接的旋律做主導：「就像要和對方坦誠地分享一段說話，不花巧，也沒有掩飾，情感直白地流露，希望能直接聽進大家的心裏。收到導演的歌詞後，自己也感動到眼濕濕，還忍不住不斷循環聽這首歌。」

負責歌詞的Sunny，就指第一次收到Ivana 的旋律時，經已十分感動，而Ivana 亦一早為其中一段填上「記得記得」4隻字，Sunny就根據這4個字，以及歌曲曲風，同樣以較直白方式去譜詞，而今次最令他驚喜就是打破了自己的填詞紀錄：「因為上一次〈狠愛狠愛你〉改咗四、五次，今次我交第一次時，佢無應機啦，我就諗緊係咪出現咗啲咩問題呢，我再催多佢一次，跟住佢話導演，我好鐘意啊，於是今次係我寫過咁多次歌詞，第一次一take OK﹗」

Sunny又表示第一次在家聽著歌曲成品，太太一聽已經感動到流淚。「佢覺得首歌點解會跟上一集個喜劇氣氛咁唔同嘅﹐究竟呢套戲呢一場會係點㗎，而家呢隻歌喺我屋企係禁歌嚟，係唔可以亂播，一亂播就可能會喊㗎喇。」

Sunny指今集主題曲在家不許亂播， 一播便觸發太太淚腺。（《飯戲攻心2》劇照）

到底今集三場婚禮，係咪場場都修成正果呢？（《飯戲攻心2》劇照）

Sunny指今次歌曲屬於抒情流行曲中最難的一款，淡淡然得來又藏著暗湧，他就大讚Ivana 的創作，欣賞對方無論在音樂上抑或演戲上，都是一個相當專注和專業的藝術家，Sunny又指尚未觀賞新戲的太太，不停追問他今集劇情究竟如何，為何電影歌曲氣氛如此凝重，Sunny就藉此呼籲影迷記得入場，到時自有分曉。

《我們曾經白頭到老》（《飯戲攻心2》電影歌曲）歌詞

唱：王菀之

曲：王菀之

詞：陳詠燊

編監：馮翰銘

無用遺憾 停住歡樂來強忍 傷感氣氛

情願榮幸 能在今夜再懷念 這個熱吻

雙雙渴望過白頭 其實已甜蜜夠

記得記得 你的笑聲

共我和應 溫馨如宿命

趁歌舞昇平 真高興

來留下記認

記得記得 舞曲舞影

樂得動聽

即使告別 都夠盡慶

仍是無憾 鳴謝當日曾勇敢 深深抱緊

離別時份 還望記住最動人 那片初心

分享美麗的淚流 親愛就如密友

記得記得 你心跳聲

共我和應 溫馨如宿命

趁歌舞昇平 多高興

來留下記認

記得記得 美酒喝清

儘管任性

今宵告別 只怕寂靜

差許些 執手偕老 仍是慶幸

開過心 交過誓約 解過心癮

為何拖拉到老為名份

記得記得 這刻美景

為我做證 逼真如天命

發生過感情 請心領

誰還在視愛如命

完美的尾聲 最愛的背影

樂得盡慶

一起到白頭 情份未夠

分開到白頭 在記憶裡 廝守

然後再然後

然後當好友