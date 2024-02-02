魷魚遊戲2｜首批劇照超驚喜　遊戲召募員孔劉再度現身

2021年全球大熱的Netflix劇集《魷魚遊戲》，自鐵定開拍續集已萬眾期待，而第二季亦將於今年上架。今日Netflix便率先公開第二季首段影片及劇照，其中最令人驚喜是上季負責邀請參與遊戲的孔劉今季再度登場，而演歹角的李炳憲都有亮相。

上季邀請李政宰玩遊戲的孔劉，今季再度亮相。（《魷魚遊戲2》劇照）

承接上季結尾，一頭紅髮的李政宰再度出現。（《魷魚遊戲2》影片截圖）

並誓要找出新一趟的遊戲負責人。（《魷魚遊戲2》影片截圖）

從最近片段可見，《魷魚遊戲2》會承接上季結尾，成功過關的456李政宰回到首爾後，為了找出最新的「魷魚遊戲」負責人，搶走西裝男誘騙他人的「邀請卡」，再致電對方，一頭紅髮的李政宰接通電話後，說出：「不論付出多少的代價，我會找到你們！」以此正式展開第二季故事。不過從首批劇照可見，李政宰又會染回黑髮，而且會剪短了，未知當中有何經歷。

根據《魷魚遊戲》系列的導演與編劇黃東赫表示，第二季的預算相比第一季多5 倍，直升至 1,000 億韓圜(約5.9億港元），所以幕前名單都非常強勁，包括已確認的李政宰、李炳憲、魏嘏雋、孔劉等。而新增的演員亦有朴圭瑛、任時完、姜河那、朴成焄、梁東根、曹柔理、姜愛心、崔勝鉉（T.O.P）等等。

李炳憲又會否是今季的Big Boss呢？（《魷魚遊戲2》劇照）

在《魷魚遊戲2》劇照中，有不少角色回歸，包含幕後其中一位主腦李炳憲，以及遊戲招募員孔劉，而今次孔劉並非再玩紙牌，而且手持手槍，再與李政宰見面。另外，朴珪瑛飾演的角色亦首次登場，收到遊戲邀請函的她，同樣將會展開一場「魷魚遊戲」。

朴珪瑛飾演的角色亦首次登場。（《魷魚遊戲2》劇照）