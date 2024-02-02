飯戲攻心2︱黎彼得遺憾未與黃子華再合作　「佢做咗神溝通唔到」

香港賀歲喜劇《飯戲攻心2》由陳詠燊執導，上集舊班底鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文回歸主演，更有Jeffrey魏浚笙、阿Dee何啟華、「修哥」胡楓、羅蘭、米雪、謝君豪、蔣志光、黎彼得等好戲之人加盟！昨日（1日）《飯戲攻心2》舉行「喜上加喜喜電影首映見面會」，導演攜同一眾演員在首映前與觀眾見面，更於音樂廳進行迷你音樂會，為《飯戲攻心2》於除夕大年三十（2月9日）正式上映前造勢！

《飯戲攻心2》舉行「喜上加喜喜電影首映見面會」，導演攜同鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎、陳湛文、Jeffrey魏浚笙、阿Dee何啟華、羅蘭、蔣志光、黎彼得等一眾新舊演員在首映前與觀眾見面。（陳順禎 攝）

《飯戲攻心2》除了五位前作班底回歸，更有一眾前輩演員加盟，包括羅蘭、黎彼得與蔣志光，於首映禮上與觀眾見面。（陳順禎 攝）

《飯戲攻心》系列新班底黎彼得與蔣志光於首映現身，兩位影壇前輩分別飾演陳氏家族的三叔與七叔，成為二佬三佬婚禮上迎戰的難關！黎彼得與蔣志光於首映現場接受《香港01》訪問，蔣志光表示當初收到劇組邀請加盟時感到驚喜：「好突如其來，想拍第二集嘅時候，已經預想我會喺到，我好驚喜、好開心可以接受呢個演出！」

加盟《飯戲攻心2》的前輩演員黎彼得與蔣志光於首映禮上接受《香港01》訪問。（陳順禎 攝）

黎彼得於電影中飾演陳氏家族的三叔，與胡楓、謝君豪為兄弟。（《飯戲攻心2》電影花絮照）

蔣志光亦於電影裡飾演陳氏家族的叔伯之一，輩份則為七叔。（《飯戲攻心２》電影劇照）

至於著名作詞人黎彼得，更是電影其中一首金曲配樂《MONICA》歌詞原作者、更是「大佬」黃子華的多年朋友，他表示：「我覺得佢哋用咗《MONICA》首歌，所以諗起我！我同子華係好朋友嘅，不過佢而家做咗神，我哋就聯絡唔到、溝通唔到！」黎彼得笑言：「做人嘅時候就有溝通，而家係神嘛！」至於子華未有演出續集，黎彼得坦言未能在銀幕合作亦感可惜。

黎彼得與「大佬」黃子華為多年好友，黎彼得笑言子華還在做人嘅時候尚有溝通，而家則已經成為神！《飯戲攻心》電影劇照。

張繼聰於《飯戲攻心2》「喜上加喜喜電影首映見面會」上，再度表演戲中配樂金曲《MONICA》，歌曲由張國榮原唱、黎彼得填詞。（陳順禎 攝）

蔣志光去年約滿TVB，正式結束30年賓主關係，蔣志光亦分享未來的發展方向：「開始會接拍電影，如果有咁嘅機會啦，主要係拍電影同唱歌！」以歌手身份出道的蔣志光曾為自己主唱歌曲作詞，至於與身邊的前輩黎彼得合作機會，蔣志光恭敬地表示：「Peter老師係我一個前輩！我覺得佢真係好勁，從冇到有係最難！我哋今日睇返當年嘅詞一韻到底，都唔知點寫！我係非常敬佩！」

黎彼得隨即笑指：「而家好多前輩都過咗身，而家係後輩嘅世界，我哋冚旗㗎喇！」更續指自己不少同輩已經身故：「顧家煇、黃霑、黎小田都走晒，我哋排緊隊喇！」蔣志光則表示：「我哋要更加珍惜你！」

蔣志光透露離開TVB後會專注在音樂與電影的發展。（陳順禎 攝）

《飯戲攻心2》以張國榮40年前的金曲《MONICA》為配樂，更由張繼聰與一眾演員重現MV經典舞步，問及黎彼得對效果的感想時，他笑言：「Cash上有錢收！最緊要呢樣！（電影配樂版權幾貴？）要返去計一計，因為太多，天文數字啊！」

去年黎彼得曾透露於內地讀中醫的兒子尚未畢業，自己亦在經濟上繼續支持，臨近歲晚，黎彼得表示父子未能團聚賀歲：「個仔六月先返，仲喺南京！（財政困難已解決？）而家摱摱緊、撲水過年囉！冇辦法啊！（要封大利是？）封畀佢？佢封畀我就差唔多！佢駛咗我三十幾年錢！我仲邊有呀？」蔣志光笑指：「有！有《MONICA》版權收嘛！」黎彼得最後亦笑指：「冇㗎喇！剩返啲錢入老人院喇！」

黎彼得表示兒子財政狀況仍然「摱摱緊」，要撲水過年。（陳順禎 攝）