HKIFF48｜焦點影人陳果　「已是『香港製造』最好的品牌故事」

《第四十八屆香港國際電影節》（HKIFF48），今日（2/2）公佈焦點影人，是香港獨立電影先驅陳果。自《香港製造》橫空出世，他的影片每每對準這片土地，道盡草限階層的逆境求存，亦隱照我城的時代轉折。克服資源限制，展現靈活變通，他以低成本製作的電影在海內外屢獲殊榮，名副其實打響「香港製造」的招牌。

今屆焦點影人，是香港獨立電影先驅陳果。（網上圖片）

本屆電影節將於2024 年3月28日至4 月 8日舉行，焦點影人回顧展將放映陳果執導的十部作品，出版專題特刊。香港國際電影節協會總監利雅博表示：「陳果的導演之路，本身已是『香港製造』最好的品牌故事。他對電影不懈追求，以有限資源發揮無限創意，為香港獨立電影另闢蹊徑。其題材變化多端，但主題不離香港人與地，對邊緣人物的關注始終如一。寫實中滲透魔幻，奇情裏照現荒謬，以鏡頭書寫政治與社會寓言，為香港留下另類歷史印記。我們很榮幸能夠邀請陳果為第四十八屆香港國際電影節的焦點影人。」

陳果的「九七三部曲」，從《香港製造》、《去年煙花特別多》與《細路祥》，早已道出了香港與中國之間的關係和矛盾，寫下了香港人對於未來生活的憂心。（1997年作品，《香港製造》官方宣傳海報）

從社會基層看整個社會的氛圍，陳果以「大時代下的小人物」表達。（《香港製造》劇照）

年幼從海南島移居香港的陳果，曾在電影文化中心工作，1980年首次參與電影製作，先後為唐基明、洪金寶、李修賢、于仁泰、麥當雄等導演的電影，擔任過場務、場記、副導演、製片等崗位，練成一身本領。在《大鬧廣昌隆》初試啼聲擔任導演一職，為日後走上獨立電影之路打穩基礎。

1997年自編自導的《香港製造》，僅以五十萬成本，運用過期菲林拍成，以邊緣少年對眼前困局的憤怒與吶喊，寫出歷史轉折時刻的香港諷喻，平地一聲雷，在多個國際影展大放異彩。《香港製造》取得成功後，他再以獨立製作方式執導《去年煙花特別多》與《細路祥》，合組成「九七三部曲」，鏡頭自由奔放，在寫實風格中摻入誇張戲劇性，以錯亂荒誕感，笑看歷史沉重。

陳果的「九七三部曲」之三，《細路祥》。（2000年作品，《細路祥》官方宣傳海報）

拍於千禧之初的《榴槤飄飄》及《香港有個荷里活》，與其後的《三夫》合組成「妓女三部曲」，由寫實到魔幻，藉異鄉人與本地低下層的碰撞，探討內地與香港關係的微妙演變以至身份、經濟及文化差異，諷刺手法更為尖銳，影像風格更見成熟。

陳果憑《三夫》在電影評論學會贏得最佳電影及最佳導演兩獎，負責頒獎的是在劉德華，當年就是送出過期菲林予陳果拍下《香港製造》這部經典。（陳順禎 攝）

堅持特立獨行，風格靈活多變，陳果的作品充分發揮實驗精神，作品往往涉及不同題材、展現不同面相，不變是與香港社會緊扣，活現本土情懷。以數碼錄像拍成的《人民公廁》，揭開城市風光底下的微小卑賤，固然是其拿手好戲；改拍恐怖靈異故事亦有一手，在《餃子》以畸美詭譎彰顯社會與人心的病態；來到《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅 VAN》，科幻交錯現實，黑色幽默夾雜尖銳諷刺，締造狂放的社會寓言；紀錄香港文學作家西西的《我城》，則透過捕捉她的起居生活，為新舊社區的交替流轉立下存照。

陳果（中）監製《淪落人》，都有粉墨登場。（影片截圖）

陳果善於發掘人才，在其作品中嶄露頭角的李璨琛、徐天佑、黃又南、秦海璐、谷祖琳等，皆已成為獨當一面的演員。近年他亦致力提拔新秀，為多位新晉導演監製作品，包括陳小娟的《淪落人》等。

陳果執導的《三夫》，令曾美慧孜榮登影后。（《三夫》劇照）

香港國際電影節將呈獻陳果的導演作品，以表揚他以鏡頭書寫香港故事的超卓貢獻。其不屈不撓的自主製作精神，正代表着本土電影業的無窮創意、堅毅與活力，讓「香港製造」的品牌，獲各方稱譽，在國際揚威。《第四十八屆香港國際電影節》的完整節目包括香港名家講座的詳情將於三月初公布，敬請留意。

陳果回顧作品

1997 《香港製造》

1998 《去年煙花特別多》

1999 《細路祥》

2000 《榴槤飄飄》

2001 《香港有個荷里活》

2002 《人民公廁》

2004 《餃子》

2014 《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅 VAN》

2015 《我城》

2018 《三夫》