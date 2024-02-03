Carl Weathers逝世︱拳王阿波羅深入民心　星戰曼達洛人或成遺作

荷里活著名動作演員Carl Weathers於星期四晚間（1日）在美國洛杉磯家中逝世，享年76歲，消息透過經理人昨晚對外公布。美國職業欖球大聯盟（NFL）運動員出身的Carl Weathers，於70年代出道成為演員，著名角色包括《洛奇》（Rocky）系列的拳王阿波羅（Apollo Creed）、《鐵血戰士》（Predator）及近年《星球大戰》外傳劇集《曼達洛人》（The Mandalorian）的總督Greef Karga。

Carl Weathers日前於美國洛杉磯家中離世，享年76歲。（視覺中國）

Carl Weathers最具代表性的角色，必定為《洛奇》系列的拳王阿波羅。（《洛奇》電影劇照）

Carl Weathers亦曾與阿諾舒華辛力加於《鐵血戰士》合作，二人並肩作戰。（《鐵血戰士》電影劇照）

Carl Weathers近年參演《星球大戰》熱播外傳劇集《曼達洛人》，飾演男主角Din Djarin的好朋友Greef Karga。（《曼達洛人》劇集劇照）

《洛奇》拳王阿波羅

Carl Weathers憑超健碩身型於70年代成功趕上硬漢動作片潮流，更為罕有於動作片黃金年代合作過史泰龍（Sylvester Stallone）及阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）兩位動作電影傳奇的演員。Carl Weathers於《洛奇》系列飾演的拳王阿波羅深入民心，由第一二集成為洛奇挑戰的對象，到第三集與洛奇成為朋友，帶領他在嚴苛的環境下訓練；最後阿波羅於第四集開首迎戰蘇聯拳王時，於擂台上被打敗喪生。

Carl Weathers飾演的拳王阿波羅在《洛奇》第一集便登場，二人對決的畫面成為電影史經典之一。（《洛奇》電影劇照）

Carl Weathers的身型在《洛奇》第一集比史泰龍更健碩！（《洛奇》電影劇照）

Carl Weathers飾演的阿波羅更於《洛奇》第三集，成為訓練洛奇的好朋友兼教練。（《洛奇III》電影劇照）

然而阿波羅的傳奇卻未有因為角色喪生而斷絕，近年上映的《洛奇外傳 - 王者之後》（Creed）系列中，米高BB佐敦（Michael B. Jordan）飾演的Adonis Creed便是阿波羅的私生子，繼承了阿波羅的傳奇、結合洛奇的拳技，成為新一代銀幕拳王。Carl Weathers飾演的阿波羅亦在《洛奇外傳》首集以影片、相片形式登場，除了揭曉「第三次」與洛奇對決的不敗戰績外，更在關鍵時刻向兒子傳達永不放棄的意志，令Adonis Creed被擊倒後能在關鍵時刻站起身繼續戰鬥。

Carl Weathers的阿波羅傳奇，由米高B佐敦於《洛奇外傳》系列繼承。（《洛奇外傳—王者之後》電影劇照）

Carl Weathers的阿波羅經典拳手短褲，亦在兒子Adonis Creed身上重現，傳承不敗意志。（《洛奇外傳—王者之後》電影劇照）

《曼達洛人》或成生涯遺作

Carl Weathers近年亦參演《星球大戰》熱播劇集《曼達洛人》，在劇集裡飾演曼達洛男主角Din Djarin的好朋友Greef Karga。Carl Weathers的角色於劇情中，由第一季的走私集團首領，到第二三季成為廢墟星球Nevarro港口的總督，將原本烏煙瘴氣的港口城市打理得井井有條。

Carl Weathers於《曼達洛人》系列劇集飾演男主角Din Djarin的好朋友Greef Karga，戲份貫穿三季劇情。（《曼達洛人》劇集劇照）

Carl Weathers在劇集裡霸氣十足，亦充份發揮領袖魅力，在阿波羅之後再次革新多年的銀幕形象，去年播出第三季後，或許成為Carl Weathers的遺作。《曼達洛人》上月中宣布開拍電影版，可惜Carl Weathers日前逝世，暫時未知會否對電影拍攝造成影響。