《捉鬼敢死隊》40周年慶典　元祖隊員回歸｜捉鬼敢死隊︰冰封魅來

《捉鬼敢死隊》（Ghostbusters）今年踏入40周年，推出系列最新一集《捉鬼敢死隊：冰封魅來》（Ghostbusters: Frozen Empire） ，繼續向1984年首集《捉鬼敢死隊》遙遙致敬，活化永恆經典。今集新一代捉鬼敢死隊將進軍紐約，與元祖初代捉鬼敢死隊再度聚首，並正式聯手捉鬼救地球，避免全人類陷人另一次冰河時期。（上映日期︰3月21日）

今集新一代捉鬼敢死隊將進軍紐約，與元祖初代捉鬼敢死隊再度聚首。（《捉鬼敢死隊：冰封魅來》劇照）

《捉鬼敢死隊》於1984年面世，將幽默惹笑效果注入鬼怪恐怖片，加上高科技捉鬼儀器的科幻元素，開創鬼魅動作喜劇新類型，旋即俘虜全球大小影迷的心，5年後推出續集再度引爆熱潮，正式成為經典，首集電影後來更入選「美國電影學會」之「百年百大喜劇電影」之列。直至2021年底推出正宗第3集《捉鬼敢死隊：魅來世界》（Ghostbusters: Afterlife），就算在疫情期間亦無阻影迷熱情，「爛番茄」評論網上更獲得 94% 的觀眾好評，最終勁收超過兩億美金票房！

上集原班人馬悉數回歸。（《捉鬼敢死隊：冰封魅來》劇照）

適逢《捉鬼敢死隊》40周年，系列正宗第4集《捉鬼敢死隊：冰封魅來》終於面世，令全球粉絲無比興奮。上集原班人馬悉數回歸，包括《蟻俠》巨星保羅活特（Paul Rudd）、《Marvel隊長》麥根娜姬絲（Mckenna Grace）、《怪奇物語 》芬禾夫克（Finn Wolfhard）、《永恆族》卡苗蘭哲尼（Kumail Nanjiani）及《戰雲密報》嘉莉浣恩（Carrie Coon），當然不少得元祖級捉鬼敢死隊要員標梅利（Bill Murray）、丹艾克萊（Dan Aykroyd）、昂尼赫辛（Ernie Hudson）等。今集將由《捉鬼敢死隊：魅來世界》的編劇兼執行監製喬堅朗（Gil Kenan）執導，他過去曾執導《鬼驅人》及動畫《魔怪屋》；上集導演兼編劇積遜懷文（ Jason Reitman）則為本片擔任編劇。

元祖級捉鬼敢死隊要員標梅利（Bill Murray）繼續登場。（《捉鬼敢死隊：冰封魅來》劇照）

《捉鬼敢死隊：冰封魅來》早前發放的前導預告片中，已經可見今集劇情將回到《捉鬼敢死隊》的發源地紐約，卻在7月大熱天時突然遇上極端寒流侵襲！整個紐約瞬間陷入冰封狀態，致命尖銳冰柱刺穿地面，特技效果非常亮眼。而大批市民被凍死，血管凝結、骨頭凍裂、眼淚成冰！全因為來自人心中的恐懼，反令人心寒甚至喪命？背後原來有邪惡幽靈作祟。

整個紐約瞬間陷入冰封狀態，致命尖銳冰柱刺穿地面，特技效果非常亮眼。（《捉鬼敢死隊：冰封魅來》劇照）

全新預告中揭露更多劇情，保羅活特飾演的加利老師不但有機會駕駛標誌性的捉鬼衝鋒車ECTO-1，更正式穿上經典制服，以新一代捉鬼敢死隊的身份，率領其他隊員一起進軍紐約，聯同元祖級捉鬼敢死隊一起展開驚險的捉鬼行動！意想不到的是，「消防局」基地已經升格變成超自然現象研究中心，開始對捉回來的鬼怪展開深入研究分析，包括上集出現過非常搶鏡的迷你棉花糖兵團！而更令影迷驚喜的是第一集極受歡迎的綠色為食鬼亦會再度回歸！