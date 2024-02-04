飯戲攻心2｜陳詠燊承認初稿有預黃子華　「有諗過仲係咪拍續集」

賀歲片《飯戲攻心2》即將上映，電影開始宣傳時，最多人想知是大佬黃子華仲會唔會參與演出，直至正式宣傳啟動，就由張繼聰親證今集並沒有黃子華演出。到黃子華出席新戲《破‧地獄》開鏡時，亦未有回應為何缺席《飯2》。早前，導演陳詠燊（Sunny），帶同王菀之、林明禎和陳湛文到YouTube頻道「FHproduction」接受訪問，期間便正式回應。



陳詠燊接受訪問時，提到第二集冇咗大佬黃子華是一大難題。（影片截圖）

「當然覺得遺憾，當然都Shock啦」

陳詠燊被問到今次創作遇到預計不到的困難時，Sunny意識到是提及黃子華辭演一事，他便如實回應開初寫續集時，是預期六人齊齊正正的。「首稿一開始是包括所有人的，但最後因為得悉黃子華辭演的消息，必須在短時間內改劇本。你問我當然覺得遺憾，當然都Shock（震撼）啦，但我當然都尊重啦，因為我哋上次合作完都好友好，我都尊重佢嘅決定。」

電影以6位主角的群戲為主，基本上缺一不可，偏偏去到第二集就要五缺一。（《飯戲攻心》劇照）

陳詠燊坦認創作第一稿時，是齊人的。（影片截圖）

「呢一集將會好難行」

既已成事實，Sunny亦要開始修改劇本，甚至認真考量是否繼續開拍：「冇咗大哥呢個角色，我哋係咪繼續行呢一步，（即拍續集），啱唔啱數呢。電影係一個好大嘅投資，一定有好多人去討論下一步點行。」

今集劇情不再限於屋內，齊齊走出去。（《飯戲攻心2》花絮照）

《飯戲攻心2》仲有一眾好戲之人加盟，包括修哥胡楓、羅蘭姐、謝君豪同蔣志光！（《飯戲攻心2》電影劇照）

不過最終令陳詠燊下定決心的，是另外5位留下來支持自己的「飯團」。「《飯戲攻心》係一個好有趣嘅IP，如果我可以藉住呢個IP，幫到呢5位我好喜愛嘅演員，喺佢哋事業上可以行多一步，我覺得點都係值嘅。雖然呢一集將會好難行，打仗一般打落去，但我覺得係值得嘅。」