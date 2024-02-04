周星馳跨界微短劇引熱議　市場開發兩年規模以百億元計逼近電影業

周星馳上周一（1月29日）於各大社交媒體平台宣布，將會與抖音平台合作，聯合開發經營「九五二七劇場」，並親自出品推出首部精品微短劇《金豬玉葉》，第一集亦預計於今年5月在抖音上線。周星馳由大銀幕跨界發展抖音短劇場的消息一出，引起內地星爺粉絲瘋傳相關帖文，亦令不少影迷熱議、好奇作為億萬票房演員兼導演的星爺，為何突然對抖音短劇產生興趣、跨界發展。

周星馳昨日宣布與抖音平台合作開發「九五二七劇場」。（視覺中國）

內地近年大小影視平台均創出驚人票房，觀眾娛樂模式亦隨智能電話及眾多社交媒體平台的興起而轉變，抖音平台的流行造就短劇市場迅速擴展，在出現短短兩年內成為主流。據內地艾媒諮詢統計，2023年中國微短劇市場規模已高達373.9億元人民幣（約港幣412.7億元），比2022年上升267.65%，更預計到達2027年，中國微短劇市場規模更會衝破1000億人民幣關口！

2023年微短劇市場規模已高達373.9億元人民幣，更預計2027年會衝破1000億人民幣關口！（視覺中國）

對比2023年內地電影市場，創下的549.15億人民幣（約港幣603億元），微短劇市場規模已擴展至傳統電影市場的68%規模。加上拍攝微短劇成本相比於戲院上映的電影低，製作須時短，潛在利潤亦更可觀。不僅周星馳注目發展，連老拍檔香港導演王晶、曾製作《戰狼2》《流浪地球2》及《長津湖》的登峰國際公司與其他影視業龍頭，亦已跨界開發微短劇市場。