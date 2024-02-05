傳說︱成龍賀歲新作疑失蹤　票房17億暴跌剩2億：多好功夫也沒用

賀歲檔期臨近，內地與香港賀歲電影將於本週接連上映，包括劉德華主演作品《紅毯先生》、張藝謀執導的《第二十一條》及賈玲新作《熱辣滾燙》等八部電影，然而此前準備得如火如荼，由成龍主演、唐季禮執導編劇的作品《傳說》，卻似乎鬧失蹤，未有出現於賀歲黃金檔期。

由成龍主演、唐季禮執導新作《傳說》去年三月開鏡，為《神話》的續集，原本瞄準新作檔期，至今未見影疑似失蹤。（視覺中國）

成龍主演新作《傳說》，作為2005年作品《神話》的續集，去年三月於新疆開拍，除了成龍與導演唐季禮回歸，更邀得古力娜札飾演女主角，並有李晨、張藝興及李治廷等演員加入。當時有指《傳說》劇情中，成龍與年紀小38年的古力娜扎飾演一對，被網民狂踩「爺孫戀」不登對，甫一開拍便負評四起。

成龍新作《傳說》更請來古力娜扎飾演女主角。（視覺中國）

成龍自九十年代開始已經為賀歲電影常客，當年的《紅番區》、《警察故事4之簡單任務》、《我是誰》以至較近年的《十二生肖》均在票房上屢創佳績。然而自2017年《功夫瑜珈》開始，成龍賀歲電影成績每況愈下，由《功夫瑜珈》大收17億人民幣內地票房，到《神探蒲松齡》僅收1.6億人民幣。其中幾部本來瞄準新春檔期上映的作品，如《急先鋒》及去年的《龍馬精神》亦無法搶佔黃金檔期，最後上映時亦分別僅收2.87億及2.11億人民幣，慘淡收場。

成龍與梅艷芳主演的電影《紅番區》，為1995年的賀歲電影。（《紅番區》電影劇照）

成龍代表系列作品第四集《警察故事4之簡單任務》，是1996年的賀歲電影。（《警察故事4之簡單任務》電影劇照）

成龍作品《我是誰》是1998年的賀歲電影。（《我是誰》電影劇照）

成龍近年較賣座的賀歲作品則有《十二生肖》，是2012年的賀歲電影。（《十二生肖》電影劇照）

去年《龍馬精神》上映時，成龍接受內地傳媒訪問期間，透露出自己的心聲，他坦言：「我也曾想找第二個Jackie Chan，但非常難，市場不需要。多好的功夫也沒用，現在一定要長得好看，不用你會做戲，站在那裡就行。」

成龍去年初宣傳《龍馬精神》期間接受內媒訪問，罕有透露心聲。（視覺中國）

對於成龍這位年近七旬的一代香港功夫動作片巨星，闖遍華語影壇及荷里活後，卻無法再創高峰，目睹自己開始走下坡的時間，自然亦不勝唏噓。