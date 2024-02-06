《死亡魔法》小說作者逝世　曾讚揚路蘭後力踩《蝙蝠俠》商業路向

基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）第五部執導電影《死亡魔法》（The Prestige）同名原著英國作家Christopher Priest本月2日離世，享年80歲。《死亡魔法》成書於1995年，被路蘭爭取改編機會，並由基斯頓比爾（Christian Bale）及曉治積曼（Hugh Jackman）主演，電影於2006年上映，成為路蘭生涯獨立與商業電影的分水嶺作品。

《死亡魔法》原著小說作者Christopher Priest逝世，享年80歲。（網上圖片）

《死亡魔法》描述二十世紀初的倫敦，兩位舞台魔術師相互較勁的故事（《死亡魔法》電影劇照）

《死亡魔法》成為基斯杜化路蘭第五部作品。（路透社）

Christopher Priest的小說《死亡魔法》故事以19世紀末的英國倫敦為背景，講述兩位魔術師之間的鬥爭較量，具有奇幻與超現實色彩，出版時震撼文學界，更令Christopher Priest獲得英國最古老文學獎James Tait Black Memorial Prize殊榮。Christopher Priest當時收到三位荷里活導演改編邀請，其中剛憑《美麗有罪》（American Beauty）獲得奧斯卡「最佳電影獎」的Sam Mendes，於得獎當日向Christopher Priest提出改編邀請，成為三位導演間的首選。

《死亡魔法》由基斯杜化路蘭改編後，由基斯頓比爾與曉治積曼主演。（《死亡魔法》電影劇照）

荷里活名導演Sam Mendes當時是其中一位有興趣改編《死亡魔法》為電影的導演。（GettyImages）

Sam Mendes當年剛憑《美麗有罪》奪得奧斯卡「最佳電影獎」，對Christopher Priest極具吸引力。（《美麗有罪》電影劇照）

然而路蘭的太太兼監製Emma Thomas在關鍵時刻扭轉局勢，她將路蘭的首部電影《玩跟蹤反跟蹤》（Following）影帶寄給Christopher Priest，更附上紙條寫着：「看看這部電影，想像這位導演有荷里活的資源下可以發揮到甚麼程度。」Christopher Priest看完《玩跟蹤反跟蹤》後，改變主意決定將《死亡魔法》的改編權給予路蘭，認為Sam Mendes早已名成利就，希望自己的作品可以幫助路蘭這位新銳導演。

基斯杜化路蘭的太太兼監製Emma Thomas將《玩跟蹤反跟蹤》的影帶寄給Christopher Priest。（《玩跟蹤反跟蹤》電影海報）

《死亡魔法》上映後，Christopher Priest對作品非常滿意，認為《凶心人》（Memento）與《死亡魔法》均為路蘭最具水準的作品。雖然Christopher Priest與路蘭僅會面一次、對路蘭本人「不感興趣」，但同時高度評價這位年輕導演：「對這個世界來說，他是一位偉大、充滿灼見的電影人；對我來說，他就只是一個想打進荷里活的小子。」然而在路蘭進入荷里活後，猶其走上商業路線推出《蝙蝠俠》三部曲後，Christopher Priest便力踩這個路線選擇，認為作品不但膚淺，劇本寫得更非常差。認為在超級英雄角色裡注入寫實心理描寫是錯誤的選擇。

基斯杜化路蘭拍攝《蝙蝠俠》三部曲後，被Christopher Priest力踩這個路線。（《蝙蝠俠：黑夜之神》電影劇照）

對於基斯杜化路蘭，Christopher Priest曾直言：「路蘭企圖成為當代的寇比力克（Stanley Kubrick），但我覺得他倒不如成為希治閣（Alfred Hitchcock），拍攝像《凶心人》《死亡魔法》一樣出色的電影。我覺得他拍商業電影實在太丟人！」