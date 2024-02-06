美斯齋坐︱陳安立對美斯未有落場感憤怒　「我冇嗌回水嗌Refund」

《第四十二屆香港電影金像獎》今日（6日）舉行提名名單公布記者會，公布本屆19項獎項提名，大會邀請上屆「最佳女配角」獎得主廖子妤、劉俊謙、周漢寧及吳冰宣讀名單。同場擔任大會司儀的陳安立，於記者會上接受訪問，分享參與金像盛事記招主持外，亦回應日前到大球場看邁亞密國際與港隊表演賽期間，美斯未有落場的憤慨！

「香港電影金像獎協會」董事局主席爾冬陞先生在記者會上致辭。（葉志明 攝）

吳冰與周漢寧一同宣讀本屆「香港電影金像獎」入圍名單。（葉志明 攝）

廖子妤與劉俊謙宣讀名單期間，阿Fish在公布「最佳男主角」獎提名人，讀到男友「小野」盧鎮業與偶像黃子華時，非常激動。（葉志明 攝）

陳安立（Brian）為金像獎各環節擔任主持多年，對圈中好友獲提名感到興奮：「最感動嘅位有兩個，見到阿冰有份宣讀名單嘅嘉賓，漢寧又讀咗佢有份入圍，搞到我都好緊張！」他續指：「第二個位就係阿Fish（廖子妤）宣讀『最佳男主角』提名，公布咗小野（盧鎮業）見佢都好激動！」Brian笑言過去自己有參演電影小配角，亦期待有一天能夠以演員身份踏上金像紅地氈：「金像獎自己都參與過好多屆，通常係司儀、主持身份，如果有一日可以跟住團隊行紅地氈，應該就圓夢！」

陳安立在「香港電影金像獎」記者招待會上接受訪問，表示若有一天能以演員身份踏上紅地氈便完夢。（葉志明 攝）

日前陳安立獲邀到大球場觀看邁亞密國際對港隊的球賽，對於美斯未有落場，Brian亦笑指：「個感覺真係『咩事咩事咩事』！我冇嗌回水、我嗌Refund囉，因為美斯都唔識聽中文！冇乜意思囉！」雖然無緣看美斯展現球技，但Brian仍非常支持港隊：「坦白講場波上半場好精彩，猶其是見到港隊追平嗰一剎那，大家嗌到癲！冇諗過港隊都可以踢贏或者踢到人哋美職（水平）。」Brian亦提及同為藝人兼資深球迷馬國明，現場向他分析邁亞密國際球員表現，對一向追看籃球比賽的Brian甚有幫助：「有佢生動嘅旁述，又令到場戲生色不少。」

對於美斯來港卻未有落場，陳安立笑指：「我冇嗌回水、我嗌Refund囉」。(資料圖片)

對於美斯始終未有落場，陳安立分享現場感受表示：「出10分鐘都好開心呀！有個希望嘛！」他續指：「一到下半場，一秒一秒過，係有種夢想幻滅嘅感覺！」Brian在現場亦感受到香港球迷的情緒：「美斯唔落場真係可惜囉！我覺得大家都好憤怒，唔知會唔會有機會、唔好話退晒錢，可能一半呀？」陳安立更在訪問中代表球迷表態爭取：「最好今次買咗飛嘅朋友唔需要畀錢入場。同埋笑下啦！就算唔落場、喺個場三分鐘兜個圈、同大家打下招呼，我諗大家都收貨！」