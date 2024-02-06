金像獎2024︱原定鄭啟泰續任報幕司儀　爾冬陞︰希望佢未婚妻堅強

《第四十二屆香港電影金像獎》今日（6日）舉行提名名單公布記者會，公布本屆19項獎項提名，大會邀請上屆「最佳女配角」獎得主廖子妤、劉俊謙、周漢寧及吳冰宣讀名單。爾冬陞導演作為金像獎協會主席，亦為本屆入圍最多項提名作品《白日之下》的監製，與導演簡君晋於記者會後接受訪問，分享《白日之下》、《年少日記》入圍多項大獎的喜悅，亦回應與金像獎合作多年的報幕司儀的著名DJ鄭啟泰先生離世後的安排。



「香港電影金像獎協會」董事局主席爾冬陞先生在記者會上致辭。（葉志明 攝）

吳冰與周漢寧一同宣讀本屆「香港電影金像獎」入圍名單。（葉志明 攝）

廖子妤與劉俊謙宣讀名單期間，阿Fish在公布「最佳男主角」獎提名人，讀到男友「小野」盧鎮業與偶像黃子華時，非常激動。（葉志明 攝）

爾冬陞︰做主席咁多年都冇試過咁緊張！

作為《白日之下》與《年少日》兩部電影的監製，爾冬陞主席受訪時笑言：「我做主席咁多年都冇試過咁緊張！因為有兩部戲都係我監製嘛，好驚呢個有、嗰個冇，跟住夜晚就要去心理輔導囉，咁而家兩個都有，咁就放心晒！」至於去年底成為全城話題作品的《白日之下》導演簡君晋，則笑言未有考慮提名或得獎多寡：「真係冇諗咁多，我話全部攞曬咁亦都好難！」對於《白日之下》與《年少日記》分別提名16項及12項大獎的差異，爾冬陞笑指：「又要心理輔導喇！」

爾冬陞作為金像獎主席、兼《白日之下》與《年少日記》兩部話題作品的監製，與《白日之下》導演簡君晋受訪時笑言做主席多年從來未試過咁緊張！（葉志明 攝）

原定鄭啟泰繼續當報幕司儀

日前離世的著名DJ鄭啟泰，多年來為香港電影金像獎擔任布幕司儀，對於本屆頒獎禮的安排，爾冬陞表示鄭啟泰亦原定今年繼續合作：「係㗎，所以睇到新聞我都好唔舒服。因為鄭啟泰我同佢冇乜私交，但係每年都喺金像獎見到嘛，我都覺得佢好溫文、係個nice guy（好人），所以希望佢未婚妻堅強啲。」

而擔任金像獎創作總監的簡君晋，則表示暫時未有接手鄭啟泰的人選：「因為消息都好突然，同埋鄭啟泰要求都好高、一直都幫金像獎手好多年，我哋未諗到。」

多年來為金像獎擔任布幕司儀的鄭啟泰，原定今年會繼續合作擔任。（鄭啟泰facebook圖片）

姜大衞於本屆金像獎憑《白日之下》的演出提名「最佳男配角」獎，爾冬陞表示會為兄長慶祝：「你未出世嗰陣佢都攞亞洲影帝啦，呢啲佢唔會太激奮喇！咁年三十晚我都打算買枝香檳賀下佢！」至於能否有機會親手頒獎予姜大衞，爾冬陞笑指：「而家咁多提名同我有關，我都要喺到鄭重聲明，金像獎係冇人可以操控㗎！」但亦表示為兄長感到非常高興：「其實都幾開心嘅，姜大衞大我10歲，佢而家好享受佢嘅生活、拍戲嘅生涯。佢好鍾意同各種唔同人（合作），猶其是年青人。獎項同片酬我諗都唔係佢第一考慮。」

姜大衞憑《白日之下》入圍本屆金像獎「最佳男配角」，胞弟爾冬陞表示會買香檳慶祝。（《白日之下》電影劇照）

臨近香港電影金像獎，坊間亦掀起有關金像獎作為小圈子選舉的討論。爾冬陞表示金像獎盡力維持公平性，亦希望外界能夠信任：「最緊要行內知道，金像獎董事局咁多年一定要維持公平性，所有優化制度都係為咗防範，例如有人造票。」他更以奧斯卡金像獎為例子：「Oscar有成9000人，我哋有2000人嘅話其實已經可以平衡到。」至於選民是否僅來自電影業內人士，爾冬陞亦鄭重澄清：「其實都有影評人、新聞工作者等等嘅人早期入咗會做選民，我覺得各位可以信任我哋，我哋係百分百公正！」