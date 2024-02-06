金像獎︱廖子妤激動宣布男友入圍　跟子華爭影帝︰手心手背都係肉

《第四十二屆香港電影金像獎》今日（6日）舉行提名名單公布記者會，公布本屆19項獎項提名，大會邀請上屆「最佳女配角」獎得主廖子妤、劉俊謙、周漢寧及吳冰宣讀名單。四位擔任大會嘉賓的演員，在記者會後接受傳媒訪問，其中雙雙獲得提名的廖子妤（阿Fish）及吳冰（阿冰）分享被受肯定的喜悅外，阿Fish更表示男友盧鎮業與偶像黃子華一同提名「最佳男主角」，令她非常難選擇！



廖子妤與劉俊謙宣讀名單期間，阿Fish在公布「最佳男主角」獎提名人，讀到男友「小野」盧鎮業與偶像黃子華時，有點激動。（葉志明 攝）

廖子妤於宣讀「最佳男主角」獎提名時，信封難以打開輕聲笑言：「好難攞！」劉俊謙馬上幽默表示：「男主角係好難攞㗎！」而阿Fish宣讀五位提名人時，讀到第四位揭曉為男友盧鎮業時隨即眼泛淚光、力壓激動神情！而第五位入圍者黃子華亦為Fish的偶像！

廖子妤負責宣讀「最佳男主角」獎提名，讀到第四位是男友盧鎮業時，隨即眼泛淚光，力壓激動神情！（葉志明 攝）

廖子妤、劉俊謙、周漢寧及吳冰接受傳媒訪問期間，阿Fish憑《毒舌大狀》喜獲提名「最佳女配角」後的心情仍未平服。廖子妤激動地表示：「我唔知呀，我個魂魄好似未返嚟咁，仲感受緊嗰種喜悅！實在太開心，因為又聽到好多熟悉嘅名字、工作伙伴，大家都有好好嘅成績！」

廖子妤憑《毒舌大狀》提名金像獎「最佳女配角」獎。（葉志明 攝）

廖子妤在金像獎記者會後受訪時，心情仍然非常激動！（葉志明 攝）

至於憑《1人婚禮》提名「最佳新演員」的吳冰則表示：「啱啱開始之前，我都叫自己管理好表情，但係當下都有少少㩒唔住嗰種喜悅！笑咗出嚟！多謝大家！」與阿冰一同宣讀提名名單的周漢寧，則表示宣讀阿冰的部分時刻意保留神秘感：「我專登曖昧少少，等佢有返一種緊張嘅感覺！」

吳冰表示在宣讀「最佳新演員」獎時有嘗試控制表情，而周漢寧則笑言有刻意讓阿冰緊張一下。（葉志明 攝）

由廖子妤、劉俊謙親自宣讀的四大演技獎中，阿Fish的男友「小野」盧鎮業與偶像黃子華一同提名「最佳男主角」獎，阿Fish首先恭喜其中一位：「恭喜子華！」至於期望由那一位對自己重要的男演員得獎，阿Fish激動表示：「點解咁殘忍呢！手心係肉、手背又係肉！係咪要揀先！」她笑着續指：「我交畀評審，邊個攞我都好開心！」

喜獲提名的廖子妤心情非常高興，拍照期間放送飛吻。（葉志明 攝）

廖子妤男友盧鎮業與偶像黃子華一同提名「最佳男主角」獎，阿Fish表示難以在兩位中間選一位支持：「點解咁殘忍呢！手心又係肉、手背又係肉！」（葉志明 攝）

黃子華憑《毒舌大狀》首度提名金像獎「最佳男主角」獎。（《毒舌大狀》電影劇照）

盧鎮業憑《年少日記》提名金像獎「最佳男主角」獎。（《年少日記》電影劇照）

除了「最佳男主角」，廖子妤的好姊妹余香凝與王丹妮亦同樣提名「最佳女主角」獎，阿Fish表示感激金像獎選民對兩位姊妹的支持：「始終我哋同輩嘅演員都係好想表現被大家、金像獎認可，係好難得、好開心。因為見住佢哋一部一部（電影）上嚟，suffer喺個角色裡面、見到佢哋嘅努力同成果出嚟真係好好，所以真係戥佢哋好開心！」