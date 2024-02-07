金像獎︱《命案》獨缺演技獎提名　一個部署令林家棟楊樂文成遺珠

《第四十二屆香港電影金像獎》於昨日（6日）下午宣布本屆提名名單，不少去年叫好叫座的電影喜獲多項提名，包括《毒舌大狀》、《金手指》、《命案》、《年少日記》及《白日之下》，提名數量均達雙位數！獲提名最多的五部電影中，除了囊括不少技術獎項，更有多位主演提名四大演技獎，包括梁朝偉、黃子華、余香凝與姜大衞，然而《命案》卻驚訝地無一演技提名，成為本屆金像演技獎最大遺珠！



鄭保瑞導演執導的《命案》，於「第四十二屆香港電影金像獎」提名10項大獎，然而卻失落四大演技獎提名，令人大跌眼鏡！（《命案》電影劇照）

《命案》由鄭保瑞導演執導，林家棟、Lokman楊樂文、陳湛文、吳廷燁及伍詠詩等主演，去年收穫過千萬票房。《命案》上映期間，林家棟與Lokman的演技備受矚目，飾演的風水命理大師與茶餐廳少東角色令觀眾眼前一亮，而陳湛文飾演的變態殺手、吳廷燁飾演的老差骨、甚至古天農與黃文慧飾演的茶餐廳東主夫婦，均被影評人與觀眾大讚！林家棟與楊樂文亦憑作品入圍「第三十屆電影評論學會大獎」第三輪投票名單，與梁朝偉、吳慷仁及大鵬同列。

MIRROR隊長Lokman楊樂文於《命案》飾演茶餐廳少東，演技令觀眾眼前一亮！（《命案》電影劇照）

林家棟於《命案》飾演的命理大師，演技亦保持影帝級水準！（《命案》電影劇照）

吳廷燁飾演的老差骨，演技紥實而深邃。（《命案》電影劇照）

陳湛文於《命案》裡飾演的變態殺手，斯文與殘暴的反差更令人不寒而慄！（《命案》電影劇照）

根據香港電影金像獎選民投票名單顯示，去年4月份上映的《命案》，除了報名「最佳電影」「最佳導演」「最佳編劇」等大獎外，亦為林家棟與楊樂文報名「最佳男主角」；吳廷燁、陳湛文與古天農提名「最佳男配角」等獎項。

由於香港電影金像獎今年由1890位選民投票選出各獎項最後五強入圍者，估計《命案》這部雙男主角的電影，兩位演員在投票時，互相分薄支持者票源，令二人均失落提名機會，因此成為本屆最大遺珠！如果分開走線，林家棟留守男主角，Lokman試走男配角，機會又會唔會大啲呢？不過電影的主線明明就是在Lokman身上，這安排又似乎對他不公，實難取捨。