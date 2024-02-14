Netflix｜精選2月影視紀錄片　《殺人者的難堪》後仲有猛片等上架

剛過去的農曆年假期，是否留在家中煲劇度日？有冇煲到以下幾部最hit影視作品，現在就為大家重溫下，如果未就要快啲煲埋去，當中包括尺度大膽火辣的台劇《愛愛內含光》、愛情電影《情約一天》劇集版、孫錫久主演的懸疑韓劇《殺人者的難堪》。另外仲有三部新作都在稍後日子上架，包括《盲婚試愛》第6季等。



《愛愛內含光》由柯震東、詹子萱、林哲熹等實力派演員主演。（Netflix）

《愛愛內含光》（2月2日上架）

《愛愛內含光》由柯震東、詹子萱、林哲熹等實力派演員主演，劇集破除華人家庭對性與愛閉口不談的文化，藉由家中各年齡層的愛戀故事，帶出不同階段的戀情中可能遭遇的兩性議題，故事講述在現實生活中，每一個家庭可能會面臨到的議題，包括父母寄予子女厚望、灌輸傳統觀念，由淺入深的劇情保證讓你笑著笑著就哭了。

《殺人者的難堪》由孫錫久及崔宇植主演。（Netflix）

《殺人者的難堪》（2月9日上架）

由孫錫久及崔宇植主演的懸疑韓劇《殺人者的難堪》改編自19禁網路漫畫，主要講述平凡的大學生李唐（崔宇植 飾）在意外殺人後頻起殺心，後來更成為了連續殺人魔，繼而引起了刑警張楠感（孫錫久 飾）的注意後，兩人展開一場刺激的攻防戰。

劇集改編自同名暢銷小說。（Netflix）

劇集版《情約一天》（One Day）（2月8日上架）

Netflix早前宣布翻拍安妮夏菲維（Anne Hathaway）及Jim Sturgess主演的經典愛情電影《情約一天》（One Day），劇情講述男女主角在大學畢業那天晚上相遇成為好友，隨後二人為實現理想各奔前程，然而人生卻仍然緊密地交織在一起。如今拍攝成劇集，未知能否超越前作？

真人版能夠超越原著？（Netflix）

《降世神通：最後的氣宗》（2月22日上架）

劇集改編自人氣動畫系列，劇情設定在水、地、火、氣四國原本一直和平共存，並由精通四種元素之力的神通王維繫勢力平衡，但烈火國突然發動攻勢殲滅大氣牧族，改變了世界局勢，年輕的神通王安必須學會駕馭四大元素的力量，讓遭受烈火國侵略的世界恢復平衡，而展開了一場刺激又熱血的冒險故事。

《盲婚試愛》大受歡迎，長拍長有。（Netflix）

《盲婚試愛》第6季（2月14日上架）

Netflix人氣戀愛配對節目《盲婚試愛》邀請了多位單身男女，在未見過真人的情況底下透過了解對方的內在美而找到終身伴侶。參賽者會有十天時間在「愛巢」尋覓真愛，過程中眾人分別單獨身處密室中，只能聽到對方說話，透過齋Talk唔見樣的交談去建立感情。如果在這十天內，跟對方擦出愛火花，就可以主動求婚，成功配對後才能跟對方見面。然後節目團隊就會安排情侶去到墨西哥度假村享受相處時光，並開始認識雙方家長，然後於一個月後正式步入教堂。

紀錄片揭開政府驚世大陰謀。（Netflix）

《章魚魔爪中的美國：神祕組織調查檔案》（2月28日）

這套紀錄片講述記者Danny Casolaro極力追查政壇世紀陰謀，其後竟然離奇死於西維珍尼亞州一間酒店Casolaro內的浴缸，死因一直成謎，幾十年後新的線索方才浮面。其親友繼續調查稱為「章魚」的陰謀，揭發政府間諜軟體遭竊、數位監控國家成形、軍武測試不受約束、兇殺懸案接連發生。