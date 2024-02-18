任賢齊拍杜琪峯問錯嘢　林家棟「東莞仔」跨欄靠杜Sir一招逼出嚟

賀歲片《臨時劫案》，有郭富城、林家棟、任賢齊飾演大賊發大財，而見到家棟與小齊，自然諗起當年由杜琪峯有份監製的《樹大招風》。提起與杜Sir合作，兩位都非常難忘，更視為做演員，必需要合作的一位重要導演。



鳴謝︰

化妝︰黃宣尹 Esther Huang（林家棟）、A.Yp（任賢齊）

髮型︰梁佇鳴Alex Leung@Salon Nova（林家棟）、Seiko Sin@Hair Culture（任賢齊）

場地︰木的地酒店

林家棟與任賢齊談起拍杜琪峯電影，都有不少美好回憶。（陳順禎 攝）

跨欄杆一Take過

要數家棟在杜Sir鏡頭下的經典，首推在《黑社會以和為貴》中「東莞仔」的瀟灑跨欄，一提起連小齊都讚嘆不絕︰「點解可以咁瀟灑？」大家都以為一定是家棟訓練有素，平時係咪有跨欄杆習慣。家棟︰「我向來冇跨欄杆，平時過馬路不知幾守規矩，唔好話跨欄杆，紅燈我都唔過。」

「東莞仔」跨欄，成為港產片經典一幕。（《黑社會以和為貴》影片截圖）

62歲影帝在「東莞仔」面前飛身跨欄收花 被讚勁親民超好身手

小齊都表示這一跨，唔容易。（陳順禎 攝）

冇練開，咁有冇Roll機前綵排下？「冇得綵排，一來就嚟真。不過阿杜要你跨，你跨唔跨吖？當時冇得諗咁多，同埋個鏡頭放正馬路中心，你冇得拖時間，仲諗呀？嗱嗱聲啦！」結果順利一Take完成，真係咁瀟灑。

問杜Sir拎劇本

至於任賢齊，第一次拍杜生的戲是《大事件》（2004），開場的一鏡到底接近７分鐘的槍戰震撼至今。小齊︰「因為第一幕要一Take過，大家好緊張地綵排，我仲覺得幾好喎。」到拍隨後的場面，小齊唔知頭唔知道，走去問杜Sir︰「杜生，有冇劇本呀？」

任賢齊第一次拍杜生的戲是《大事件》，開場一鏡到底接近７分鐘的槍戰震撼至今。（《大件事》影片截圖）

任賢齊向杜Sir一個問題，令林雪立即報以︰「𭉝……」（《大件事》影片截圖）

身邊的林雪聽到即刻︰「𭉝……」小齊︰「我以為咩事！原來杜Sir拍嘢事前係冇劇本畀演員，去到現場先逐場畀，但呢個方法啟發咗我，只要你投入到個角色，好自然就會演到出嚟，所以到後來雖然都唔知每場拍咩，但我都唔識再驚，埋位咪嚟囉。令我覺得拍到杜生的戲，係一門好好的功課。」

小齊讚嘆與杜Sir合作是演員的重要一課。（陳順禎 攝）

《樹大招風》完全唔知對方拍咩

去到《樹大招風》，三位主角分成三隊人分別拍攝，到最後才剪輯在一起，而唯一同場的一幕就是結局在酒樓的一場戲。林家棟︰「當時你唔知我拍乜，我又唔知你拍乜，都拍晒喇，突然有一日話要補一場戲，去到現場先見到3個導演喺度，監製游乃海又喺度，然後叫我點演，我啊完就照演！根本呢場戲擺邊度用？唔知；有咩作用？唔知，總之你去做啦。我唔知佢（任賢齊）之前飲到嘔，又唔知另一個（陳小春）要叫白飯，完全唔知。」

《樹大招風》中林家棟飾演以季炳雄作原型的角色，憑此角色首次奪得金像獎最佳男主角獎項。（《樹大招風》劇照）

《樹大招風》中任賢齊的角色以葉國歡作原型。（《樹大招風》劇照）

任賢齊︰「我第一次見到小春個造型，粉紅色西裝喎，好搶眼。然後我一直搵唔到家棟，佢原來已經融入個環境，夾住個手袋，擔住口煙，真係好似街邊啲人喺度唔知等乜嘢咁，完全係隱形，同個角色好配合。」而就係呢種融入，令家棟贏得香港電影金像獎最佳男主角。