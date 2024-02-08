和我老公結婚吧｜37歲韓國歌后被批演技尷尬　驚變孖潤腸嚇窒觀眾

由朴敏英、羅人友、李伊庚以及宋昰昀主演的韓劇《和我老公結婚吧》播出後大受歡迎，上演重生復仇、特濃綠茶閨蜜搶渣男老公等既寫實又狗血的劇情，讓劇迷指看得非常過癮。而在最新集數亮相的新角色，因演技尷尬及面容僵硬而引起熱議，大批觀眾看完劇集才發現竟然是韓國歌后BoA（寶兒）。

《和我老公結婚吧》由朴敏英、羅人友、李伊庚以及宋昰昀主演。（TvN）

朴敏英為劇集減肥暴瘦至37公斤。（tvN）

《和我老公結婚吧》改編自韓國人氣同名網絡漫畫，劇情講述罹癌瀕死的姜智媛（朴敏英 飾）撞破老公朴敏煥（李伊庚 飾）與閨蜜鄭秀敏（宋昰昀 飾）出軌，還被老公誤殺。死後智媛發現自己重生，並返回10年前，今次她決定改變自己，向渣男老公和綠茶閨蜜進行大復仇，並戀上一直默默守護自己的劉志赫（羅人友 飾）。

朴敏英。（tvN）

羅人友飾演一直默默守護姜智媛的暖男劉志赫。（tvN）

李伊庚飾演渣男老公。（tvN）

宋昰昀獲網民大讚將綠茶閨蜜演得出神入化，令人極度討厭。（tvN）

在最新幾集劇情中，劉志赫前未婚妻宥拉終於登場，原本已經答應解除婚約，但發現智媛的存在後，宥拉可怕的佔有慾被激發，並決定要不擇手段地拆散兩人。

BoA驚喜演出。（tvN）

面部僵硬，驚變孖潤腸。（tvN）

宥拉由韓國樂壇天后BoA（寶兒）飾演，當初得知BoA參與演出後，粉絲們都引頸以待。沒想到登場後卻令人大跌眼鏡，有大批網民都狠批演技尷尬，加上面容僵硬，嘴唇驚變「孖潤腸」，與昔日美貌有極大分別，甚至有人指看完兩集都認不出她是BoA：「完全認不出！」、「這是BoA？」、「面目全非」。

呢個係BoA？（tvN）

劇迷直言完全認唔出BoA。（tvN）

現年37歲的BoA於2000年出道，一開始於專注於日本發展，其後推出第二張專輯後在韓國爆紅，成為韓國歌壇史上年紀最輕的女歌手唱片銷售佳績。BoA唱功舞技了得，迅速紅遍亞洲，更曾奪得MTV Asia「最有影響力亞洲藝人」及「韓國最受歡迎藝人」兩大獎項，是K-Pop始祖。

BoA於2000年出道。（Getty Images）

BoA唱功舞技同樣了得。（Getty Images）