黑白潛行︱安志杰爆肌演網大型到裂　金像影帝演繹似足《無間道》

內地網絡電影《黑白潛行》日前上映，電影罕有由金像影帝曾志偉攜同安志杰、盧惠光、何珮瑜、林子善等一眾港產片熟悉的面孔合演，亦從台灣邀得《角頭》系列主演、在香港出生的演員古斌飾演其中一位男主角。電影更於泰國、香港及廣州三地取景拍攝，不論演員陣容或製作規模均鮮見於近年的網大。

內地網絡電影《黑白潛行》由曾志偉、安志杰、古斌、何珮瑜、林子善及盧惠光等主演。（《黑白潛行》電影劇照）

《黑白潛行》有別其他內地網絡電影，由金像影帝曾志偉攜同一眾港產片演員主演，陣容為近年網大鮮見。（《黑白潛行》電影劇照）

《黑白潛行》講述安志杰飾演的天哥，在虛構的東南亞國家萊咖跟隨曾志偉飾演的老大豹哥販毒時，被警察圍捕、駁火期間失手被擒，於當地監禁三年後，天哥帶同古斌飾演的阿山返回香港，帶同一眾好勇鬥狠的手下重振自己在幫會內的聲威。

安志杰飾演的天哥，於一次毒品交易期間失手被擒。（《黑白潛行》電影截圖）

曾志偉飾演安志杰的老大豹哥。（《黑白潛行》電影截圖）

Jeana何珮瑜近年成為銀幕打女，亦有參演《黑白潛行》，有不少武打戲份。（《黑白潛行》電影截圖）

安志杰飾演的天哥，帶同一眾手下返港重振聲威！（《黑白潛行》電影截圖）

曾主演《激戰》及《特殊身份》等動作片的大隻型男安志杰，在《黑白潛行》開場便上演幾場動作武打與槍戰片段，安志杰空手力戰多位持槍黑道嘍囉的橋段非常精彩，展現敏捷的身手與強橫武打實力，不論動作與煞氣均不下當年與甄子丹合演的《特殊身份》。

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及後在萊咖國的獄中，安志杰更於浴室赤膊上陣，縱使舊患纏身仍空手浸死前來尋仇的對頭！雖然安志杰的身型未及《激戰》當年飾演拳手一樣強橫，但仍然非常大隻結實，比同場演出的古斌厚實近倍！

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《黑白潛行》作為黑幫臥底電影，由一眾香港演員主演、極具港產片味道，亦加入不少《無間道》的經典元素。開場曾志偉飾演的豹哥於佛寺登場，在佛像面前背向鏡頭的畫面，已令不少觀眾聯想到《無間道》裡「一將功成萬骨枯」的橋段；曾志偉在劇情中不論喜惡不形於色的演繹方法、抽雪茄、毒品交易的橋段，均融入不少《無間道》的細節元素，相信熟悉香港電影的中港觀眾均不會錯過。

曾志偉於佛寺裡登場一幕，便極具《無間道》裡「一將功成萬骨枯」橋段的味道。（《黑白潛行》電影截圖）