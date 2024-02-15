飯戲攻心2專訪︱林明禎望事業婚姻取平衡 「婚姻中兩個人是一體」

香港賀歲喜劇《飯戲攻心2》由陳詠燊執導，上集班底鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文回歸主演，更有Jeffrey魏浚笙、阿Dee何啟華、「修哥」胡楓、羅蘭、米雪、謝君豪、蔣志光與黎彼得等好戲之人加盟！《飯戲攻心2》已於大年三十（9日）正式上映，此前「阿喵」林明禎接受《香港01》專訪，分享對戲中三場婚禮的感想，以及拍攝過後對婚姻的體會。

《飯戲攻心2》上集班底「三佬」陳湛文、「豬豬」王菀之及「阿喵」林明禎，早前接受《香港01》專訪。（胡凱欣 攝）

林明禎為《飯戲攻心2》接受專訪，分享拍攝過後對婚姻的體會。（胡凱欣 攝）

《飯戲攻心2》劇情中，陳家分別舉行三次風格各異、驚喜十足的「婚禮」，林明禎在三段婚禮中各佔不少關鍵戲份，帶來不少幽默笑位。與明禎談到理想中的夢幻婚禮，她笑言以前渴望於戶外舉行婚禮，但戲中三個婚禮均與她夢想具有距離：「我會希望是室外的婚禮，像海洋公園一幕，但設計不一樣。」

林明禎表示以前曾經夢想擁有一個戶外的婚禮。（胡凱欣 攝）

拍攝《飯戲攻心2》經歷三次婚禮的籌備後，林明禎直言劇情令她改變對婚禮的看法：「我不會想有婚禮，我會想去旅行。結婚就旅行這樣的儀式就好，不會想有一個婚禮。」她更笑言：「我覺得婚禮很麻煩，然後我完成《飯戲攻心2》之後更加不想辦一個婚禮！如果可以的話就簡簡單單，兩方家人、重要的人在一起吃一餐飯，去個旅行就好。」

經過《飯戲攻心2》的拍攝後，林明禎直言體會到籌備婚禮的麻煩與難度，立即耍手擰頭。（《飯戲攻心2》電影劇照）

邂逅小鮮肉Jeffrey

由於「大佬」黃子華未有參與《飯戲攻心2》的演出，作為「哎呀大嫂」的林明禎在戲中除了與「三佬」陳湛文組成電競CP，更邂逅小鮮肉「Mark哥」魏浚笙（Jeffrey）。在銀幕裡外均為男神的Jeffrey，與林明禎有不少對手戲，她笑言未有被小鮮肉電到，更幽默表示：「很多人都這樣講！你應該問他有沒有被我電到！」

林明禎笑言未被魏浚笙電到，要反問Jeffrey有否被自己電到！（胡凱欣 攝）

「哎呀大嫂」的林明禎在戲中邂逅小鮮肉「Mark哥」魏浚笙。（《飯戲攻心2》電影劇照）

與Jeffrey首度合作，林明禎表示拍攝一開始便非常欣賞魏浚笙：「其實他是個很認真的演員，第一次合作已經這樣覺得。因為我們要綵排後才開拍，大家要默契、要互相認識。」談到最為印象深刻的一幕，明禎分享表示：「有一幕是他一邊吃很多香腸一邊跟我對話，他在綵排期間已經開始吃，計算NG在內二十九次，他都一路在吃，真的很敬業在真吃！吃完就對我說，他這生人也不會再吃香腸！」分享期間，明禎亦忍不住一直甜笑！

林明禎回憶拍攝《飯戲攻心2》期間，魏浚笙每一個鏡頭拍攝也在真吃香腸，非常敬業！（胡凱欣 攝）

小鮮肉vs才華型

林明禎於《飯戲攻心》與黃子華發展感情線；續作則「半路殺出」小鮮肉Jeffrey，若要在才華型的黃子華與小鮮肉魏浚笙之間選擇，林明禎果斷地表示：「坦白講像子華哥一樣，他有一種魅力、男人的魅力！我喜歡這種比較man的男生。」看來明禎與阿喵一樣，始終鍾情才華型的魅力男人！

林明禎相當果斷地選擇像「大佬」黃子華一樣的才華魅力男！（《飯戲攻心》電影劇照）

林明禎相當決斷地不選擇小鮮肉。（《飯戲攻心2》劇照）

林明禎：「婚姻中兩個人是一體」

《飯戲攻心2》除了透過婚禮籌備至婚宴現場大放笑彈外，亦從二佬Monica、三佬豬豬兩對夫妻的關係中，深切探討婚姻的價值與觀念。拍攝《飯戲攻心2》後，林明禎直言對婚姻有了新的體會：「婚姻中兩個人就是一個人，兩個人是一體。」她認真地續言：「我覺得結婚的意義在於兩個人通往下一個道路階段，這點比較重要。而不是婚禮辦的很棒，我的婚姻就可以很好，不是這樣一回事，是分開的。」

林明禎提到《飯戲攻心2》讓她思考婚姻觀念，直言：「婚姻中兩個人就是一個人，兩個人是一體。」（胡凱欣 攝）

林明禎來港發展數年，打穩事業基礎之餘，成功憑《飯戲攻心》系列入屋。對於感情方面的計劃，明禎笑言自己不會閃婚：「我應該不是衝動型的，應該會深思熟慮之後才走到結婚的一步。」而作為觸目演員，林明禎坦言希望在事業與愛情婚姻間找到平衡，希望對象能夠透過溝通達共識：「我覺得彼此都可以做到平衡，我一定不會很固執地只顧自己，我會先得到對方的認同，所有的事情也一定要溝通，到大家得到一個共識才去進行，這就是踏入婚姻的階段。」

林明禎表示自己不會閃婚：「我應該不是衝動型的，應該會深思熟慮之後才走到結婚的一步。」（胡凱欣 攝）

過去曾有不少紅極一時的女影星，因為步入婚姻而淡出幕前，專心相夫教子。林明禎坦言不會為了另一半而退出演藝圈：「如果他是這樣的人，我應該不會愛上這樣的他」明禎認為自己的對象應該是會一位能夠理解明白自己夢想與追求的人：「跟他相處在一起，會讓自己更愛做自己，那才是一個讓我想進入婚姻的人。」