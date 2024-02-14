盜月者｜改編2010年郵袋搶劫案　完美港日盜竊計劃因內訌被搗破

電影《盜月者》由盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、張繼聰、白只主演，姜濤特別演出，袁劍偉執導，講述姜濤為首的老字號錶店，實際上是二手錶界的最大盜竊集團，並安排四人到日本偷竊著名畫家畢卡索生前最愛的3隻手錶。劇情峰迴路轉，鬥智鬥力，而整個故事原來是改編自2010年1月4日發生的一宗郵包搶劫案，原本是天衣無縫的計劃，終因為內訌而被一網打盡。



由盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、張繼聰、白只組成的爆竊小組，部署一宗跨國的犯罪案。（《盜月者》電影劇照）

姜濤飾演的萊叔，就係香港最大的黑市二手錶莊家。（《盜月者》電影劇照）

名店遭爆竊轟動全日本

事緣於2009年大除夕，發生於東京銀座的珠寶鐘錶店，被鑿牆偷竊達3億日圓（約1,570萬港元）名錶案，案情疑犯犯案手法專業，趁12月31日大除夕夜和元旦日及2號晚上，多次到天賞堂的橫巷鑿牆，成功鑿開一個洞，然後將樓高三層的「天賞堂」搜掠一空，當中包括200隻世界名錶及一批飾物，其中一隻Zenith（仙力）表，售價更高達900萬日圓（約47萬港元），整個過程雖然被店內閉路電視系統拍下，但店方要到翌日才揭發，案件轟動全日本。由於案件經精密部署，日本警方起初未有任何頭緒。

Edan是二手錶專家，專門製作「對期錶」呃人。（《盜月者》電影劇照）

電影由劫郵袋變成劫成架郵局車，相當大膽。（《盜月者》電影劇照）

劫郵袋案警方一頭霧水

4日後的2010年1月4日，香港發生開埠以來的搶郵袋案，兩名匪徒在秀茂坪寶達邨，以刺激性液體射眼制服兩名郵差，搶走兩袋共有逾千封普通信件的郵袋，但當中並冇貴重物品。更離奇是在6小時後，該兩個郵袋被棄在粉嶺虎地排村信箱旁，不排除搶匪已搶奪所需信件，但香港警方一直不明劫匪動機。

爆竊集團行動仔細，早一個月已到日本踩線。（《盜月者》電影劇照）

直至數日後，警方有組織罪案及三合會調查科（O記），收到可靠情報，突擊搜查九龍及沙田3個地點，拘捕5名本港男女和扣查1名內地女子，成功起回在元旦日東京銀座名表店失竊案部分贓物。原來兩單看似無關連的案件，正是一宗跨國的盜竊案。

Anson Lo是開夾萬能手，師承母親。（《盜月者》電影劇照）

越洋郵寄贓物天衣無縫

警方形容匪徒犯案手法專業及有組織，若非收到可靠情報，要偵破這宗跨國犯罪活動並不容易。集團早在犯案月前，到日本名店踩線，而且涉案疑犯皆有類似爆竊案經驗，手法純熟。賊人得手後，於1月4日在東京以空郵方式，將所有賊贓分成6個包裹寄回本港上述三個地址，並於同日乘飛機返港，預計於5日及6日會收到相關包裹。

黑幫內訌情節，在戲中都有出現，更搞到動刀槍開火。（《盜月者》電影劇照）

最後因為黑幫間內訌，疑有人想「食夾棍」，於是部署1月4日在秀茂坪寶達邨搶郵袋劫案，可惜由於錯判日子而撲空，更由於一無所鑊，於是向警方報料「攬炒」。警方本來對該案毫無進展，直至突然收到可靠情報，稱有人涉及東京名表店偷竊案，至令郵包劫案動機浮現，並成功緝拿犯人歸案。事後更發現該犯罪集團屬一條龍形式經營，有專人收贓和直接銷售往內地，警方相信部分未能尋回的失物，經已流入內地黑市市場。