超人亨利卡菲爾表態電影濫用性愛戲份　狠批僅為觀眾好奇刺激裸露

荷里活特務動作電影《特工亞皆老》（Argylle）男主角「超人」亨利卡菲爾（Henry Cavill）日前就圍繞影視作品床戲升溫的爭議討論，罕有開腔進行表態。亨利卡菲爾於網台節目上談及近日熾熱的爭議期間表示，影視作品中的床戲與親密戲份，對故事敘述有一定作用，然而他認為經常被濫用及在非必要的情況下加入，單單為滿足觀眾對影星裸露的好奇心與刺激而加入劇本。

亨利卡菲爾近日就圍繞影視作品床戲升溫的爭議討論，罕有開腔進行表態。（《超人：鋼鐵英雄》電影劇照）

亨利卡菲爾談及影視作品的床戲與親密戲份時，形容自己往往感到難以明白：「我實在難以明白，也不感興趣。」他進一步解釋指：我認為在某些情況下，一場性愛戲份對電影具有幫助，而非單單為滿足觀眾好奇心拍攝。我覺得許多時候卻被濫用，當你有一定的意識時，便會發問『其實真的有需要嗎？抑或只是想讓演員裸露演出？』然後便會開始有不適的感覺，會認為其實不是一個合適的表演。」

亨利卡菲爾認為影視作品裡性愛戲份經常被濫用。（Getty Images）

然而他亦補充例外的情況：「性愛戲份也可以非常出色，可以幫助故事敘述，但絕大部分情況下，人類的想象力其實也能夠超越畫面。所以我認為影視作品可以迴避性愛戲份，避免作品充斥着身體各部位在轉動的畫面。」

亨利卡菲爾不時在影視作品裡展示一身橫練的肌肉。（《天魔戰神》電影劇照）

現年40歲的亨利卡菲爾早於18歲出道，24歲時曾參演電視劇《都鐸王朝》（The Tudors），在首季已經與三位女主角上演大尺度性愛戲份與親密鏡頭，更全裸上陣肉搏，相當大膽！其中一段亨利卡菲爾露肌上陣的床戲，除了因為劇情中被女主角的丈夫「捉姦」而極具標誌性外，更因為亨利卡菲爾展示的健碩的身材而被截圖，成為廣為流傳的畫面。

亨利卡菲爾24歲時參演的電視劇《都鐸王朝》中，全裸上陣拍攝，更因為被劇情中女主角的丈夫「捉姦」被利劍指喉而成為標誌性一場。（《都鐸王朝》劇集截圖）