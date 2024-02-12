猿人爭霸戰：猩凶帝國｜全新三部曲正式揭幕　人類退化至野蠻生物

《猿人爭霸戰》系列《猿人爭霸戰：猩凶帝國》（Kingdom of the Planet of the Apes）今日（12/2）迎來最新預告，猿人帝國由暴君猩猩帶領下，一隻歷盡苦難的年輕猩猩，對自己所認知的過去產生疑惑，反思猿人與人類可以和平共存並且變得更強大，更讓牠作出主宰人類及猿人未來的重大決擇。

凱撒將他的人民帶往綠洲多年後，令年輕一代猿人有新想法。（《猿人爭霸戰：猩凶帝國》海報）

《猿人爭霸戰》系列全新篇章《猿人爭霸戰：猩凶帝國》，由《移動迷宮》三部曲導演Wes Ball執導，Josh Friedman (《強戰世界》)、Rick Jaffa & Amanda Silver (《阿凡達：水之道》)及Patrick Aison (《鐵血戰士：狩獵追擊》) 所編劇，主演包括一眾人氣電影劇集影星：Owen Teague (《小丑回魂》)、Freya Allan (劇集《獵魔士》)、Kevin Durand (劇集《魔鑰傳》)、Peter Macon (劇集《無恥之徒》)、William H. Macy (《抖室》)將於今年5月9日上映。

許多猿猴社會已經發展蓬勃，而人類則退化成了野蠻生物。（《猿人爭霸戰：猩凶帝國》預告截圖）

猿猴甚至已經從沒聽過凱薩的事蹟，而有些派系則扭曲了凱薩的教義來建立新的帝國。（《猿人爭霸戰：猩凶帝國》預告截圖）

今集背景設定在前系列落幕的多年以後，自從凱撒將他的人民帶往綠洲至今，許多猿猴社會已經發展蓬勃，而人類則退化成了野蠻生物。由於年代相隔久遠，有些猿猴甚至已經從沒聽過凱薩的事蹟，而有些派系則扭曲了凱薩的教義來建立新的帝國。

在這樣的世局下，有隻猿猴首領開始奴役其他同類以尋找人類失落的科技，而另外一隻親眼看見自己的氏族被擄走的猿猴，則踏上一趟尋找自由的冒險。過程中，一名年輕人類女性成了這趟自由征途的關鍵人物，但她也另有自己的盤算。