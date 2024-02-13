盜月者影評｜呂爵安精明本色演出　盧瀚霆姜濤角色反差有驚喜

MIRROR熱潮於2022年攀上一個高峰，同年有五部票房過3,000萬電影，《闔家辣》（約3,200萬）與《阿媽有咗第二個》（約4,200萬）就佔上其中兩席，而在這股熱潮下，自然想到如果可以一片集齊三位流量偶像，那股效應又可以有幾厲害呢？《盜月者》便實踐了這個想法，一片集齊盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及姜濤。

故事改編自真人真事，情節離奇得難以置信。（《盜月者》劇照）

當然，隨後的事難以預料，人氣受挫下更凝聚了一群黑粉，不時攻擊兼狙擊，又會起罵戰。事實上，過去由MIRROR擔當的電影，水準確會有參差，好些強差人意的，在忠粉的追捧盲撐下仍獲高票房，但無形會成為一股負面影響，令局外人覺得他們參與的作品，似是「鏡粉限定」，你進入不到他們的世界，便不會欣賞一樣。

發生在2010年的郵袋劫案，成為故事的藍本。（《盜月者》劇照）

張繼聰與白只在戲中，負起協助的作用。（《盜月者》劇照）

集三位偶像的《盜月者》，是一部神偷電影，神偷又靚仔，好易令人覺得是一部純耍帥的電影，實情帥的畫面確實有，但戲中情節也不賴。電影改編自一宗發生在2010年的跨境劫案，數名香港人到日本名錶店鑿牆盜取價值3億日圓的名錶，當中的情節不單離奇，更是匪夷所思，最離奇是真有發生過，故電影大橋在紮實的真實案情協助下，流暢明快，而且犯駁位少，故餘下要處理的就是角色設定。

Edan現實中向來喜歡認叻，醒醒目目，而戲中的馬文舜是位愛走精面的人，本色演出。（《盜月者》劇照）

單以三位主角計，各人性格取決行動位置，而當中又跟真人性格似乎有點關聯。Edan現實中向來喜歡認叻，醒醒目目，拍綜藝更喜歡出貓搞氣氛。剛好，戲中的馬文舜是位砌錶專家，用技術騙人，是位愛走精面的人。去到行動當日，依然想以最簡便方式取代高危行徑，所以由Edan演出是極有說服力。

Anson Lo在台上一舉一動都是要引人注目，鋒芒畢露，但今次角色阿佑，是一位開鎖專家，開鎖就是要冷靜沉默，剛剛相反。（《盜月者》劇照）

Anson Lo現實中是天生的表演者，在台上一舉一動都是要引人注目，鋒芒畢露。但今次角色阿佑，是一位開鎖專家，開鎖就是要冷靜沉默，將外露的特徵收起，令觀眾看到比較沉實的Anson Lo，加上母親與組織埋下的伏線，子代母出戰是有份愛在內。唯一造型上仍是太明星，如果髮型可再貼地一點，再平實一點，演繹上會更出色。

單看預告，姜濤的演出是有份夾硬谷出的霸氣，似乎注定會吃力不討好，但看畢全片解釋，竟成了神來之筆。（《盜月者》劇照）

去到姜濤，外表孩子氣討人喜歡的他，如何要演繹一個Big Boss萊叔？單看預告，是有份夾硬來，力谷自己的霸氣，老實是有點尷尬，注定會吃力不討好。但去到故事尾段，明確說出萊叔是姜濤戲中爸爸的名字，爸爸中風要兒子頂上集團話事人一職，但自己又怕未夠威嚴統領一眾老臣子，於是源用萊叔一名來做生意，所以姜濤一切的硬撐，死充，這刻統統都來得理所當然，尷尬的合情合理。

幾位主角的演戲經驗是未夠，但編劇能夠將他們的性格沿用，或反過來運用，既幫助入戲，也令觀眾更易接受，令角色更有說服力更好睇。今次，編劇應記一功。