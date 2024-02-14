紅毯先生｜內地賀歲檔贏口碑落後票房　劉德華被觀眾封神媲美影后

農曆新年賀歲檔期開鑼第五日，內地賀歲片今年亦繼續競爭激烈，單計大年初一（10日）便有8部電影同日上畫，其中五部為真人電影，三部則為動畫。由劉德華主演的喜劇《紅毯先生》，以香港影壇為背景，講述資深演員劉偉馳出道40年來一直渴望成為影帝，於是迎合評審口味拍攝農村題材作品，並於體驗農村生活期間引發連串笑話。劉德華主演的《紅毯先生》在賀歲檔期遇上張藝謀及賈玲執導的作品，開畫前的預售情況已較預期低，至今作落後內地賀歲票房榜。

劉德華主演的《紅毯先生》在賀歲檔期遇上張藝謀及賈玲作品，開畫前的預售情況已較預期低，至今作落後內地賀歲票房榜。（劇照）

《紅毯先生》於開畫前預售期間，僅以2355萬元人民幣票房排行第五，開畫五日至今亦只斬獲7368萬元，仍位處五部真人演出賀歲電影榜尾。賈玲執導的話題作品《熱辣滾燙》則以19億元排行第一；《飛馳人生2》亦以16億6300萬元緊隨其後；張藝謀作品《第二十條》收報7億9700萬人民幣；而《我們一起搖太陽》則以8684萬元略高於《紅毯先生》。雖然劉德華連日來於內地各省市進行謝票，在農曆新年期間親身與觀眾見面，然而效果亦未能即時反映於票房成績上。

劉德華昨日（13日）到杭州為《紅毯先生》謝票，與觀眾近距離接觸，非常親民落力！（視覺中國）

《紅毯先生》票房成績未如外界預期，然而在觀眾之間的口碑卻非常高！除了劉德華在電影中重現自己不少經典作品的場面，喚起觀眾的集體回憶外，劉德華以香港影壇為背景，借後設電影手法，暗諷娛樂圈生態的劇情，被內地網民認為是近年珍稀的作品模式。

劉德華以香港影壇為背景，借後設電影手法，暗諷娛樂圈生態的劇情，被內地網民認為是近年珍稀的作品模式。（《紅毯先生》電影劇照）

更有內地觀眾因《紅毯先生》而將劉德華封神，更將電影劇情與姬蒂白蘭芝近年神作《Tár》對讀。除了演技更上一層樓，幾乎可媲美影后白蘭芝外，更形容《紅毯先生》在側寫行業生態、業者生存的崎嶇與應對醜聞等情節上異曲同工，是內地影壇難得一見的佳作。