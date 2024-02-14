賀歲票房榜︱《飯戲攻心2》穩佔第一　第二位半路殺出動搖MIRROR

香港農曆新年長假剛剛結束，早前於大年三十（9日）上映的各部賀歲片，亦在新春假期間分別獲得佳績。今年香港共有五部電影於賀歲檔前上映片，檔期票房總額截至年初四（即2月9日至2月13日）五天的電影票房，中西票房總收入為$48,646,521，對比2023年農曆新年同期收入的$63,990,907，下跌了 23.98%。

《飯戲攻心2》自大年三十上映，已經捷報頻傳，勢成今年最賣座賀歲片！（《飯戲攻心2》電影劇照）

其中香港史上最賣座港產喜劇《飯戲攻心》續作《飯戲攻心2》更頻傳喜訊，五天（除夕至年初四）票房收入為 HK$21,083,936，位列票房榜第二位的是《盜月者》收入為 HK$11,397,485，而第三位是《臨時劫案》收入為 HK$5,325,005。

單計賀歲五日票房，是港產片包辦。不過如果以累計票房計算，日本動畫《劇場版 SPY × FAMILY CODE：White》同為今年賀歲，約早一星期上映，但在賀歲檔期間半路殺出、穩守場次數目，收報的票房亦令不少觀眾相當驚喜，累計有$12,215,309，能夠硬撼集MIRROR三子合演的《盜月者》，票房更稍高100萬搶佔第二，相信安妮亞也想不到自己如MIRROR一樣受歡迎！不過看走勢，呢100萬差距MIRROR三子都好快會追過，穩守亞軍。