神奇4俠︱漫威震撼宣布演員名單　集氣成功由雲妮莎卻比做隱形女

期待已久的Marvel超級英雄電影《神奇4俠》（Fantastic Four）終於正式宣布開拍，昨日（14日）Marvel於官方社交媒體上分享一張《神奇4俠》四位成員的插畫，祝各位粉絲情人節快樂，並驚喜揭曉經典這隊漫畫超級英雄組合第四度被搬上大銀幕的演員班底！

Marvel昨日分享一張《神奇4俠》插畫，祝各位粉絲情人節快樂，並揭曉電影演員班底！（Marvel IG圖片）

插畫中四位成員按演員的容貌繪畫，分別由星戰《曼達洛人》系列Pedro Pascal飾演神奇先生、「白寡婦」雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）飾演隱形女、《Stranger Things》男星Joseph Quinn飾演霹靂火、並由《The Bear》艾美男配Ebon Moss-Bachrach飾演石頭人，插畫像真度極高！其中由雲妮莎卻比飾演隱形女一角，對期待傳聞已久的粉絲而言最為驚喜，意味大家終於集氣成功！

星球大戰《曼達洛人》系列Pedro Pascal飾演神奇先生。（《曼達洛人》劇集劇照）

《職業特工隊》系列「白寡婦」雲妮莎卻比飾演隱形女。（《職業特工隊：叛逆之謎》電影劇照）

《Stranger Things》男星Joseph Quinn飾演霹靂火。（《怪奇物語》劇集劇照）

《The Bear》艾美男配Ebon Moss-Bachrach飾演石頭人。（《大熊餐廳》電影劇照）

《神奇4俠》過去曾經被三度搬上大銀幕，分別為1994年的原版，當年的製作成本及普及度較低；2005年被首次重啟時，由超級美女謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）飾演隱形女、成為美國隊長前的基斯伊雲斯（Chris Evans）飾演霹靂火，並拍攝成上下集，版本最受歡迎；2015年再度重啟、第三度被搬上大銀幕時，則由《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun：Maverick）男星Miles Teller飾演神奇先生、《洛奇外傳》系列男星米高B.佐敦（Michael B. Jordan）飾演霹靂火，被認為是最差的電影改編。

1994年的原版《神奇4俠》，當年的製作成本及普及度較低。（《神奇4俠》電影劇照）

2005年《神奇4俠》被首次重啟時，由超級美女謝茜嘉艾芭飾演隱形女、成為美國隊長前的基斯伊雲斯飾演霹靂火，並拍攝成上下集，版本最受歡迎。（《神奇4俠》電影劇照）

2015年《神奇4俠》被再度重啟，由《壯志凌雲：獨行俠》Miles Teller飾演神奇先生、《洛奇外傳》系列米高B.佐敦飾演霹靂火，被認為是最差的電影改編。（《神奇4俠》電影海報）

《神奇4俠》似乎按每隔10年被重啟一次的模式拍成電影，自漫畫角色版權於2019年重回Marvel工作室後，外界一直有傳將會首次官方重啟拍攝，粉絲引頸以盼至今才正式得到確認。Marvel電影宇宙版本的《神奇4俠》，亦預告將於2025年7月25日正式上映。