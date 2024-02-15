美瑾霍絲自嘲似烏克蘭製情趣公仔　　激嬲網民遭圍攻︰太失禮了！

《變形金剛》（Transformer）元祖女主角美瑾霍絲（Megan Fox），自出道以來憑超火辣銀幕形象爆紅，在電影中經常大曬導彈級豐滿上圍與S型身材，成為全球萬千男影迷的女神。美瑾霍絲近年的感情生活消息比電影作品更被受關注，向來作風大膽、從不吝嗇分享噴血身材的她，罕有在社交媒體上分享上張「醜照」。

美瑾霍絲以性感女星身份出道，作風一向非常大膽，經常大曬好身材。（美瑾霍絲IG圖片）

美瑾霍絲近年的感情生活動向比電影作品更吸引大眾注意。（美瑾霍絲IG圖片）

美瑾霍絲出席日前舉行的美式足球聯賽賽後派對時，與未婚夫Machine Gun Kelly、樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）及球員男友Travis Kelce合照，由於相片以手機拍攝，加上現場環境昏暗，所以美瑾霍絲分享合照時自嘲走樣：「天啊！看我跟平時不一樣……看上去不一樣吧」。

美瑾霍絲出席派對時，與未婚夫Machine Gun Kelly（右後）、樂壇天后泰勒絲（左二）及球員男友Travis Kelce（左一）合照。（美瑾霍絲IG圖片）

美瑾霍絲更在照片標題寫上：「結果在一張陰暗的電話照片裡，我看似一個烏克蘭吹氣公仔。在現實中，我其實看似一個超級昂貴、只能在日本買到的矽膠真人性愛公仔！」竟以自己貌似情趣公仔來自嘲。

美瑾霍絲自嘲似情趣公仔。（美瑾霍絲IG圖片）

然而，在美瑾霍絲帖文一出，不少網民對四位名人照感到驚訝外，更多網民卻群起留言圍美瑾霍絲。由於美瑾霍絲在形容較廉價的吹氣公仔時，冠以烏克蘭之名，令不少關心俄烏戰爭的網民感到憤怒，有烏克蘭女網民表示：「以妳這種方式談論烏克蘭女性，表現實在太失禮了！」有網民表示：「有一個大好機會讓妳寫這一張標誌性的相片時，妳竟然寫這些東西？」認為美瑾霍絲的言論具侮辱成分，亦表示：「現在將『烏克蘭』三字刪走亦不遲……」

網民對美瑾霍絲提及烏克蘭的言論感到相當憤怒。（美瑾霍絲IG截圖）