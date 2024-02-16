姬絲汀史釗活半裸登雜誌封面宣傳新戲　伸手入內褲撫下體意識大膽

荷里活獨立電影製作公司A24新作《Love Lies Bleeding》，由《吸血新世紀》女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）、Katy O'Brian及Ed Harris主演，將於3月15日於美國上映。電影講述內向的健身房經理Lou（姬絲汀史釗活 飾）深深地愛上了野心勃勃、正前往拉斯維加斯追尋夢想健美選手Jackie（Katy O'Brian 飾）。然而二人的愛情引發了暴力，令他們深陷Lou的犯罪家族網絡之中。



姬絲汀史釗活主演新作《Love Lies Bleeding》由獨立電影公司A24製作。（Getty Images）

姬絲汀史釗活電影新作《Love Lies Bleeding》即將於3月15日在美國上映。（《Love Lies Bleeding》電影劇照）

姬絲汀史釗活飾演的健身房經理Lou愛上了Katy O'Brian飾演的健美選手Jackie，二人亦因此捲入Lou犯罪家族網絡之中。（《Love Lies Bleeding》電影劇照）

《Love Lies Bleeding》女主角姬絲汀史釗活，於電影裡角色造型取中性路向，不但髮型染黑剪短，服裝亦取較陽剛隨性的特質，更遊走在男人為主的犯罪網絡與實彈練靶場等地方。姬絲汀史釗活於電影裡與Katy O'Brian飾演一對女同志，預告片中亦已曝光不少親密戲份，裸露尺度與意識均相當大膽。

姬絲汀史釗活在電影裡的造型取較中性的路向，剪短了頭髮、服裝亦較陽剛隨意。（《Love Lies Bleeding》預告截圖）

姬絲汀史釗活於電影裡與Katy O'Brian飾演一對女同志。（《Love Lies Bleeding》預告截圖）

A24電影公司昨日於官方社交媒體分享一輯姬絲汀史釗活的相片，照片為姬絲汀史釗活於健身房裡為滾石雜誌所拍攝，風格尺度相當相當大膽！在封面上，姬絲汀史釗活半裸拍攝，僅穿一件開胸皮背心及內褲，更一邊直視鏡頭、一邊伸手進內褲撫摸下體。而姬絲汀史釗活亦在該輯相片中脫衣及模擬脫下內褲，形象與平時陰柔中性的姬絲汀史釗活差別甚大，幾乎無法認出她是當年《吸血新世紀》裡冷豔、害羞的女主角。

姬絲汀史釗活半裸拍攝封面，僅穿一件開胸皮背心及內褲，更一邊直視鏡頭、一邊伸手進內褲撫摸下體。（《Love Lies Bleeding》官方IG圖片）

姬絲汀史釗活近年的風格轉變甚大，幾乎無法認出她是當年《吸血新世紀》裡冷豔、害羞的女主角。（《吸血新世紀4：破曉傳奇下集》劇照）