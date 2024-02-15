飯戲攻心2｜上映7日勁收2500萬　打破首集兩大紀錄初八派米慶祝

2024龍年賀歲港產片《飯戲攻心2》，自2月9日公映以來，氣勢如虹，於年初一（10/2）更喜破香港史上賀歲檔喜劇最高單日票房紀錄，可喜可賀！而由大除夕至年初四（9/2～13/2）五日新春檔期，《飯戲攻心2》亦成功衝破2,100萬票房，榮登今年賀歲片票房冠軍！截止年初六（15/2），更已衝破2,500萬票房，團隊就宣布將會巡迴全港戲院謝票。



承接上集強勢，今集一上畫便創下票房佳績。（《飯戲攻心２》劇照）

《飯戲攻心》於2022年創出票房佳績，憑藉超過7700萬票房，成為香港史上最賣座的港產喜劇電影，而《飯戲攻心2》亦不負眾望，於年初一（10/2）喜破香港史上賀歲檔喜劇最高單日票房紀錄（單日票房HK$5,593,202），更連續打破2項首集紀錄，先在開畫日（9／2）打響頭炮以HK$3,092,106票房，超越首集首日上畫成績近一倍！（《飯戲攻心》開畫日票房：HK$1,582,172）其後年初一（10/2）單日票房亦高收HK$5,593,202，打破首集最高單日票房紀錄HK$4,472,329！而比起《飯戲攻心》上映9日衝破2000萬票房，今集僅用5日時間，已大收HK$21,083,936，經已達到首集成績！

今集故事圍繞三場婚禮發生。（《飯戲攻心２》劇照）

為感謝觀眾鼎力支持，一眾「飯團」將會兵分幾路出動，Sunny率先於年初六（15/2）及年初七（16/2）現身謝票，而Stephy和阿Dee將會於年初八（17/2） 接棒，謝票之餘，更會派發有福米及開光簽名Postcard給影迷，兩位將會親臨旺角MOKO 新世紀廣場為有福米開光，並為頭100 名觀眾簽名留念，兼會跟現場粉絲大玩遊戲，同時， 於百老匯院線戲院購買初八《飯戲攻心2》戲票乙張，亦可獲有福米乙包，祝大家龍年豐衣足食人人有米！其他演員將會陸續加入謝票團隊，隨時驚喜現身戲院，影迷們敬請期待！