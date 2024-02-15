盜月者｜呂爵安鬧市派揮春被數百人圍　父親力讚演得好︰都幾開心

英皇電影《盜月者》由袁劍偉執導，盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、張繼聰、白只領銜主演，姜濤特別演出，電影於龍年賀歲黃金檔盛大公映，喜獲壓倒性一致叫好，觀眾大讚電影佈局新奇、節奏明快，驚喜處層出不窮，更被譽為新春第一爽片！

呂爵安教大家去到iSquare英皇戲院時，打卡的動作，就係扮佢自己。（電影公司提供）

一眾粉絲知道偶像會快閃現身，一早已逼爆銅鑼灣。（電影公司提供）

《盜月者》的口碑更傳至其他地方，繼榮幸獲邀成為第19屆大阪亞洲電影節的開幕電影，最近再傳來喜訊，《盜月者》獲選今年金馬奇幻影展（第15屆）的「特別放映」，更足證電影是製作認真的高質素賀歲片！

開始派發，根本見唔到Edan。（電影公司提供）

呢張都未搵到Edan。（電影公司提供）

為答謝觀眾支持，更進一步將《盜月者》的熾熱度與話題性推至新高峰，袁劍偉導演特別聯同呂爵安，今日（15號）快閃尖沙咀與銅鑼灣鬧市，大派《盜月者》限量版揮春與手幅，袁導演與Edan驚喜現身，自然引爆一陣又一陣的尖叫聲，迫爆尖沙咀及銅鑼灣，多達逾千人聚集，觀眾趁機向導演大讚《盜月者》節奏超爽、緊張刺激、絕無冷場，為近年罕見出色的賀歲佳作，更有不少戲迷對Edan的演出深表認同，紛紛表示看得出他用心鑽研與設計角色，才能成功地塑造出有血有肉的對期表專家馬文舜！

終於見到E先生喇！（電影公司提供）

首次參與鬧市快閃活動，Edan直言充滿期待：「今日第一次嘗試快閃活動，心情幾興奮，平時多數都是謝票，與大家距離比較遠，很少有機會交流，今次除了粉絲之外，還有普羅觀眾，希望藉此邀請他們進戲院看《盜月者》，而且時值新年，感覺格外喜慶！」

導演袁劍偉都有幫手派下手幅。（電影公司提供）

前幾天Edan不慎病倒，新年稍作休息後，喜見今日精神奕奕，他說：「首映後病倒了，現在已經完全康復，今次只算是小問題，沒有太辛苦的感覺，所以新一年最重要祝大家身體健康！」病癒後，Edan急不及待與爸爸到戲院觀看《盜月者》，他笑言：「跟家人入戲院看自己主演的賀歲片，是一個難忘的體驗，爹哋看完讚我演得好好，都幾開心！」

原來這已是Edan第三次看《盜月者》，他形容為「百看不厭」：「再入戲院看的原因是，想聽一聽旁邊觀眾的反應，這部電影真的可以看好多次，每一次看不同角色反應，第一次我主要看自己，昨天第三次就可以看張繼聰、白只，感覺幾有趣，不會沉悶，所以大家可以看多幾次！」