盜月者｜粉絲投訴謝票場開賣即爆　英皇電影︰無預留任何一張戲票

賀歲片《盜月者》自2月9日開畫以來，口碑不絕，票房亦已過千萬，後勁凌厲。而今個星期六（17/2）更舉行謝票場，勢必令票房再下一城。不過估唔到前日（14/2）公布當日的謝票場次時，竟惹來粉絲不滿，有讀者向《香港01》表示一公布場次便賣晒，疑電影公司洩漏風聲，令有人可提早掃貨。



病好的呂爵安，立即投入宣傳，除星期六謝瑪，昨日更在銅鑼灣派揮春，群情洶湧。（電影公司提供）

由於電影《盜月者》有三位MIRROR成員演出，而粉絲亦得知呂爵安及盧瀚霆分別會有單獨及合體謝票，於是一眾「神徒」及「爵屎」都不時睇實英皇電影的社交平台，希望第一時間收到通知即搶飛。直到14/2，電影公司在社交平台公布謝票場次不久，而門票更火速一掃而空。

《盜月者》謝票場次，當中又以「登神」CP合體謝票最搶手。(網上圖片)

作為粉絲，見到偶像的謝票場能一秒掃清，本應是開心事，但昨日（15/2）就有讀者向《香港01》投訴，指電影公司公布相關場次後，已立即登入戲院網頁購買，發現已全部沽清，懷疑有人事先走漏風聲，通知相熟粉絲，或留起部分門票。

所有謝票場都一票難求。（網頁截圖）

由於眾多粉絲不滿，紛紛在電影公司的facebook及IG留言質問是否公平開賣？「未公布已經Full House，咩玩法？？？」、「未出Post已經Sold Out」、「多謝通知滿座」

買不到飛的粉絲，都有留言表達不滿。（網頁截圖）

就事件《香港01》向英皇電影查詢，得到回覆表示︰「多謝大家支持《盜月者》，謝票場所有戲票，全部均作公開發售，英皇電影並無預留任何一張戲票。」