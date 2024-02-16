柏林影展︱許鞍華接棒杜琪峯任評審　執導作品29年前讓蕭芳芳封后

歐洲三大影展之一《第74屆柏林影展》昨日（15日）開幕，除了一眾歐美演員於影展紅地氈上亮相外，大會亦公布本屆競賽評審團成員組合。繼上屆由《吸血新世紀》（Twilight）系列女主演姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）擔任主席、香港殿堂級導演杜琪峯任評審後，本屆亦出現同類組合，由《黑豹》系列奧斯卡「最佳女配角」雷碧達尼安高（Lupita Nyong’o）擔任評審團主席，香港另一位殿堂級導演許鞍華擔任評審團成員，二人與評審團於柏林影展上同台亮相。

奧斯卡「最佳女配角」雷碧達尼安高（中）擔任「第74屆柏林影展」評審團主席，許鞍華擔任評審團成員。（視覺中國）

雷碧達尼安高（中）作為柏林影展評審團主席，攜同許鞍華等成員面見記者。（視覺中國）

本屆柏林影展除了再次由女性演員擔任評審團主席外，雷碧達尼安高亦歷史性成為影展首位非洲裔評審團主席，消息對美國非裔群體及非洲各國族裔均異常鼓舞！雷碧達尼安高於開幕禮上表示自己首次出席柏林影展，成為評審團主席對她而言亦是無上光榮：「這是一個體驗世界各地眾多電影的機會。影展的選片類型相當豐富，代表廣闊的世界觀。而我亦能夠與深深尊敬、經驗資歷更深的著名電影藝術家一起參與。對我而言，是一個學習電影並慶祝電影世界的機會。」

雷碧達尼安高歷史性成為柏林影展首位非洲裔評審團主席。（視覺中國）

雷碧達尼安高表示自己首次出席柏林影展，能夠成為評審團主席亦是自己的無上光榮。（視覺中國）

繼去年杜琪峯擔任柏林影展評審、許鞍華接棒後，影展連續兩屆邀請香港資深導演為評審。享譽全球的導演許鞍華曾擔任多個國際影展的評審團主席及成員，包括兩度擔任任金馬獎評審主席，亦是奧斯卡評委會少數的香港成員。

許鞍華為「第74屆柏林影展」擔任評審團成員，繼去年杜琪峰後連續第二年邀請香港資深導演擔任。（視覺中國）

許鞍華早於1993年已經與柏林電影節結緣，當年執導作品《女人四十》的女主角蕭芳芳，憑演出獲得柏林影展「最佳女演員銀熊獎」，成為香港史上第二位柏林影后，大會亦對許鞍華的作品評價極高！

蕭芳芳1995年憑許鞍華執導的《女人四十》，獲得柏林影展「最佳女演員銀熊獎」。（《女人四十》電影劇照）