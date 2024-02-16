盜月者｜呂爵安賣「對期錶」等於假貨？　余文樂1200萬珍藏都中招

賀歲片《盜月者》，由袁劍偉執導，盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、張繼聰、白只主演，姜濤特別演出。電影講到二手錶行老闆萊叔（姜濤 飾）要求二手錶專家馬文舜（呂爵安 飾），去到日本偷取3隻價值連城的手錶，為了做到神不知鬼不覺，要以3隻「對期錶」替換上。戲中將「對期錶」視為贗品，潮人余文樂更曾因提供一隻「對期錶」作拍賣，而掀起風波，到底「對期錶」又是否真的一文不值？



呂爵安在戲中是二手錶專家，更擅長用「對期錶」搵食。（《盜月者》劇照）

救活舊錶方法

《盜月者》中的呂爵安，以買賣「對期錶」聞名業界，一次失誤陷入錶界黑道萊叔（姜濤 飾）的要脅，迫使他參與日本盜竊計劃。所謂「對期錶」，其實在古董錶界相當普遍，假設你擁有一隻1970年出產的手錶，但因為部分零件損耗而未能正常運作，於是你要找另一枚同一年代出產的同款手錶，將其完好的零件抽出換上，以延續原有手錶的生命，道理跟捐贈器官一樣。

呂爵安為演得似模似樣，都有向專家請教學習正確手勢。（《盜月者》劇照）

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「對期錶」重點是「對期」

由於要找到一隻歷時3、40年，仍運作正常的手錶是相當困難，所以在古董錶界將幾隻不能正常運作的手錶「共襄善舉」，拼成一隻可運作的「對期錶」，是非常普及的做法。當然，如果換上是不同時期，甚至是其他品牌的零件，這就變成「不對期」，或者叫「積木錶」，如果有冒牌零件的，甚至會被叫做「科學怪人」。故「對期錶」其價值是有影響，但絕不是一文不值。

余文樂當日為手錶事件拍片解畫。（影片截圖）

余文樂1200萬名錶被指「積木錶」

2021年11月，向來有玩古腕錶的余文樂，便拿出收藏多年的最愛手錶，以及一些藝術品，給佳士得作公開拍賣，收益將撥捐「願望成真基金」，為患重病兒童籌款。其中一杖勞力士Daytona Paul Newman RCO型號6263的極罕腕錶，當時估價最高為1,200萬港元，可惜最終流拍，事源有外國專家撰文指該手錶是「積木錶」。

原本拿出來拍賣的勞力士Daytona Paul Newman RCO型號6263。（影片截圖）

樂仔事後在自己節目上拍片解釋︰「如果你對玩古董錶有一定的認識，其實很常會出現更換。」樂仔又用玩古董車作比喻︰「你想要一部完美的收藏，大可能要選取第一部的車頭、第二部的車尾及第三部的引擎，來裝嵌出自覺最完美的收藏品，是很常見的事。」

面盤的樣貌亦被找到有出入。（影片截圖）

余文樂被指傻仔︰不好受

余文樂又指出寫文章的那位朋友，專門在拍賣手錶中找毛病。「我不想攻擊他，也不需要攻擊他，但他一向是賣我手錶的也絕不是外行人，到了拍賣時我必需要將手錶交到佳士得，他們有整個團隊去辨認，手錶有沒有出錯，他覺得沒有問題，才拿到拍賣會，而且他們一定是紐約拍賣行的專家去辨認，這樣是通過的。」

最後，余文樂坦言有些報道指他被騙、傻仔等，「錶被收回我不覺得可惜，亦不覺得是丟臉，坦白說是不好受，花了錢還要被笑的感覺，但我還是選擇留下來。」