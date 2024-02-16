飯戲攻心2｜逆市下票房難預測　陳詠燊︰而家連跟風作都做唔起

陳詠燊執導的電影《飯戲攻心》，本是為賀歲而來，最終因為疫情變成中秋電節，但無損本身質素，票房大收$7,700萬，正正是在最壞的年代，創出最好的成績。可惜，沒有最壞，只有更壞，緊後的香港電影票房表現更為參差。今次，《飯戲攻心2》名正言順可以在賀歲檔上畫，只是環境又有重大變素，慶幸電影上畫未夠7日，票房達$2500萬，成為賀歲片之冠，再次在逆境打出漂亮一仗。



陳詠燊在創作第一集《飯戲攻心》時，已獲老闆加持下令開續集。（陳順禎 攝）

重不抗拒續集

不少創作人都對續作為之卻步，感覺在重複自己，亦拍吃力不討好，但作為睇荷里活電影大的陳詠謙，從來不抗拒續集。「我覺得系列電影係好勁嘅一件事，其實早在交完第一集第一稿劇本畀老闆時，佢已經話呢個係至少可以開到兩集的故事。」作為創作人，聽到當然開心，但陳詠燊當時沒有多想，只要求要對第一集公平，要有個完整的結局。「去到第一集差不多上畫時，老闆已經話要有續集，所以我從來冇一秒抗拒過開續集。」

來到《飯戲攻心2》，唔齊人照開飯，係咪食住等。(《飯戲攻心》劇照)

「打開門行出去，去遠啲！」是第一集的最有餘韻的結尾，既然第一集都講已經講咗賣樓，所以第二集要來，就不能再次在屋內發生。「所以開第二集，首要諗一個形式畀『飯戲攻心』呢四個字，應該要在特定時空發生的故事。上一集在一間屋內發生，今次就安排3個婚禮去框住個故事。」

陳詠燊在第二集有個小堅持︰「每場戲都會有5位其中一位出現，5位都是故事核心。」(《飯戲攻心2》電影劇照)

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「五缺一」成了故事契機

話說回來，第一集拍完之後，陳詠燊其實都有跟美術指導張蚊考慮，好冇夾錢長期租個拍攝單位。「做office好，擺貨好，租畀人拍嘢都好，花了這麼多心機去佈置，好想留下來。但當時疫情未完，計唔到條數，加上一拍完就立即退租，都未諗到所謂『未來的計劃』，所以就冇再細想可能性。」

陳詠燊都好尊重大佬黃子華的決定，「冇猜度，冇細問。」（陳順禎 攝）

今集五缺一，大佬履行承諾行出去，去遠啲，陳詠燊亦只好尊重大佬的決定，「冇猜度，冇細問。」要做的反而是眼前5位「家人」，怎樣處理得更好看。「創作上亦冇迴避這個缺憾，反而善用這個位去引發五位的發展，二佬（張繼聰 飾）由自私精變成擔起頭家，阿喵（林明禎 飾）心愛的大佬走咗，但佢又好愛呢頭家，可以用咩身份自處？所以來到第二集，我要求每場戲都會有5位其中一位出現，5位都是故事核心。由個，到三段關係，到成套戲大橋都要有起承轉合，中間仲要安排笑位，每位新加入演員又要有鋪排，所以難度非常高。」

去年自《毒舌大狀》後，電影票房就慢慢向下行，直至《白日之下》及《年少日記》出現才略見起息。（《白日之下》劇照）

「引起話題，先有機會吸引人到入場」

上集票房大收，是壓力一，今集缺少了票房擔當，為壓力二，但在陳詠燊眼中，有冇這兩點，拍戲本就是大壓力。「部戲等於自己個仔，加上要向整個團隊百幾人交代。等於金像獎所有提名我都關心，我都緊張，壓力是大。」

陳詠燊自言拍戲就是有壓力︰「「部戲等於自己個仔，加上要向整個團隊百幾人交代。」（陳順禎 攝）

還未計第三個壓力來源，整個電影市道都差了。「環境係差，而家連跟風作都做唔起，以前《古惑仔》得有好多跟風作，但你見《白日之下》後，有冇《白夜之下》，《年少日記》之後有冇中年老年，時代不同，起唔到呢個作用。而家需要話題作，有得討論就有機會引起話題，先有機會吸引人到入場。叫人入戲院都難，唯有盡量幫手宣傳，跟其他戲一齊互相推動下。」