從今以後︱區嘉雯親赴柏林影展世界首映　導演公開李琳琳參演原因

由 New Voice Film Productions Limited 製作，Mise en Scene Film Production 出品，高先電影香港發行的電影《從今以後》入選本屆柏林影展 – 全景單元（Panorama），成功衝出國際！《叔．叔》編劇兼導演楊曜愷再度聚焦香港同志議題，由區嘉雯、太保主演，久未露面的李琳琳特別演出，夥拍梁仲恆、廖子妤、梁雍婷、許素瑩、邵美君、黑妹李麗霞、余玉華、黎濟銘等傾力參演。新作沿用不少《叔．叔》的創作班底，包括剪接指導張叔平、攝影指導梁銘佳(HKSC)、美術及服裝造型總監潘燚森，及原創音樂李端嫻。楊曜愷及區嘉雯更在前天（德國時間16日）出席於柏林影展舉行的世界首映。

《從今以後》導演楊曜愷及主演區嘉雯更在前天（16日）出席於柏林影展舉行的世界首映。（電影公司提供）

《從今以後》由區嘉雯、太保主演，久未露面的李琳琳特別演出。（《從今以後》電影劇照）

導演楊曜愷在首映後興奮表示「觀眾好熱情，對歐嘉雯的演出好雀躍，覺得故事動人。最開心是有觀眾覺得其實部電影是無論什麼性取向都可以感受到主角經歷的痛苦、無助和無奈。」而主演區嘉雯表示「今次來到柏林影展很開心，而今天是《從今以後》第一次和觀眾見面，反應也很好，我也當然很高興。希望將來在香港也有同樣的反應。」

區嘉雯出席柏林影展後表示，《從今以後》世界首映上第一次和觀眾見面，反應也很好，我也當然很高興。希望將來在香港也有同樣的反應。（電影公司提供）

在映後談環節，有觀眾問及李琳琳久休復出答應出演《從今以後》的原因，導演楊曜愷回答當時透過琳琳姐丈夫姜大衞作出邀請，看畢劇本的琳琳姐表示，多年來一直有不少演出邀約，但都是母親或祖母的角色，而《從今以後》Pat 一角卻擁有自己的目標和意志，是個真實的人物，而非只是別人的母親或祖母，所以被這個角色吸引並答應演出，全場觀眾聽畢掌聲雷動。

導演楊曜愷透過琳琳姐丈夫姜大衞邀請她演出《從今以後》。（《從今以後》電影劇照）

琳琳姐表示多年來一直有不少演出邀約，但都是母親或祖母的角色，而《從今以後》Pat 一角卻擁有自己的目標和意志，是個真實的人物。（《從今以後》電影劇照）

第74屆柏林影展於2024年2月15日至2月25日於柏林舉行，入圍柏林影展全景單元（Panorama）的電影大多關注社會現象。《從今以後》是唯一入圍本屆柏林影展的純港產片，於柏林影展的首映場及另外三場門票完售，還剩餘兩場大家把握機會購票，香港觀眾請密切留意公映日期！

《從今以後》是唯一入圍本屆柏林影展的純港產片。（《從今以後》電影劇照）

《從今以後》以一對女同志的關係作為切入點，一方面從嶄新角度審視上述主題，另一方面亦期望能深入探討今時今日 LGBTQ+ 在香港的權利。同性婚姻合法化在世界各地愈趨普及，香港作為一個國際城市，其實也應該配合時代步伐，製作一些能探討相關議題的電影。除了檢視同志權益，作品亦涉獵到人類面對死亡的悲傷及家庭角力。《從今以後》探討現代「家」的定義；具血緣關係的親屬必然比配偶或人生伴侶享有更多權利嗎？