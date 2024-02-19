《奧本海默》橫掃英國奧斯卡七大獎　施利安梅菲愛瑪史東再封帝后

英國影視藝術文化學院電影獎（BAFTA）素有「英國奧斯卡」之稱，第77屆頒獎典禮日前完滿舉行，並由基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩鉅製《奧本海默》（Oppenheimer）成為本屆最大贏家，奪得「最佳影片」、「最佳導演」和「最佳男主角」及「最佳男配角」在內七項大獎。另一部觸目作品，超現現黑色喜劇《可憐的東西》（Poor Thing）則緊隨其後，獲得五項大獎。

Cillian Murphy憑《奧本海默》於BAFTA上再度獲封影帝。（視覺中國）

愛瑪史東憑《可憐的東西》第二度榮封BAFTA影后。（視覺中國）

《奧本海默》於BAFTA橫掃七項大獎，成為第77屆的最大贏家。（《奧本海默》電影劇照）

據外媒報導，《奧本海默》一共提名13項大獎，並由男主演Cillian Murphy繼金球獎後再度榮封影帝，而羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）亦憑作品一同贏得「最佳男配角」獎，基斯杜化蘭亦獲得最佳導演獎。《奧本海默》繼金球獎後橫掃BAFTA，然而作品還未能打破1971年電影《虎豹小霸王》（Butch Cassidy and the Sundance Kid）創下勇奪九項大獎的紀錄。

Cillian Murphy繼金球獎後，於BAFTA憑《奧本海默》再度榮封影帝。（視覺中國）

羅拔唐尼亦憑《奧本海默》奪得BAFTA「最佳男配角」獎。（視覺中國）

另一部觸目作品《可憐的東西》，則於BAFTA上由愛瑪史東（Emma Stone）第二次榮封影后，此前她曾經憑《星聲夢裡人》（La La Land）在2017年奪得同一獎項。《可憐的東西》在「最佳女主角」獎外，亦奪得「最佳視覺效果」、「最佳美術指導」、「最佳服裝設計」及「最佳妝髮」等五個技術獎項。