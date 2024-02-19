伊雲麥葵格女兒監製主演新作父女檔上陣　劇照驚人撞樣Lady gaga

《星球大戰》（Star Wars）前傳系列男星伊雲麥葵格（Ewan McGregor），近日與女兒合演的新作《Bleeding Love》推出預告片及展開宣傳活動，令28歲女兒近貌曝光。曾兩度結婚的伊雲麥葵格，與前妻Eve Mavrakis於1996年誕下女兒Clara McGregor，女兒於2017年開始成為演員、2021年更開始擔任監製，年紀輕輕已經身兼演員與幕後，在新作裡亦同時參與劇本創作，成為最具創作力的星二代演員！

《星球大戰》前傳系列男星伊雲麥葵格，與28歲的女兒Clara McGregor父女檔合演新作《Bleeding Love》。（Clara McGregor IG圖片）

年僅28歲的Clara McGregor除了繼承父業成為演員，更身兼幕後，為新作《Bleeding Love》擔任監製及參與劇本創作。（Clara McGregor IG圖片）

《Bleeding Love》為伊雲麥葵格與女兒Clara McGregor首次合演的作品。（《Bleeding Love》電影海報）

隨伊雲麥葵格與Clara McGregor父女合演的新作曝光，Clara亦傾力宣傳自己監製的作品，除了與父親一同亮相美國訪談節目外，亦率先於社交媒體分享幾張劇照。《Bleeding Love》劇情講述一位父親帶着與他關係疏遠的女兒踏上一段公路之旅，試圖讓她從困境中解救出來，父女在旅途中遇到各種陌生人，同時他們緊張的關係亦進一步受到考驗。

《Bleeding Love》劇情講述伊雲麥葵格與Clara McGregor飾演的父女展開一段公路旅程，嘗試修補關係、解決困境，同時令關係再受到考驗。（Clara McGregor IG圖片）

《Bleeding Love》劇情講述伊雲麥葵格與Clara McGregor飾演的父女展開一段公路旅程，嘗試修補關係、解決困境，同時令關係再受到考驗。（Clara McGregor IG圖片）

《Bleeding Love》劇情講述伊雲麥葵格與Clara McGregor飾演的父女展開一段公路旅程，嘗試修補關係、解決困境，同時令關係再受到考驗。（Clara McGregor IG圖片）

在Clara McGregor分享的劇照中，觀眾赫然發現，Clara McGregor的外貌相比演員父親伊雲麥葵格及美術指導母親Eve Mavrakis，更似歌影巨星Lady Gaga，猶其與Gaga於《星夢情深》（A Star is Born）的樣貌五官相似！Lady Gaga在才藝以外，向來以輪廓分明的五官最具標誌性，雖然她的舞台形象妝容甚濃，然而在《星夢情深》裡卻幾乎以素顏面具示人，讓觀眾更清楚看到Gaga的樣貌。

《Bleeding Love》劇照裡的Clara McGregor，被指貌似Lady Gaga。（Clara McGregor IG圖片）

《Bleeding Love》劇照裡的Clara McGregor，被指貌似Lady Gaga。（Clara McGregor IG圖片）

Lady Gaga於《星夢情深》裡的相貌與打扮。（《星夢情深》電影劇照）

Lady Gaga於《星夢情深》裡的相貌與打扮。（《星夢情深》電影劇照）

Lady Gaga出席公開活動及舞台造型，非常濃妝。（Getty Images）

Clara McGregor遺傳了父親的筆直鼻型與母親的雙眼，加上一對豐唇與瓜子面型，與Lady Gaga確有幾分相似。加上《Bleeding Love》與《星夢情深》一樣以美國南部為劇情背景，較樸素隨性的打扮與妝容，更添她與Gaga的相似度。