熊抱青春記｜獲奧斯卡金球提名重上大銀幕　給大家一堂情緒治療課

被譽為迪士尼與彼思自《玩轉腦朋友》（Inside Out）後最出色的作品《熊抱青春記》（Turning Red），不但贏得奧斯卡及金球獎最佳動畫提名及多項大獎，在影評人網站Rotten Tomatoes更獲得專業影評人高達95%好評，大讚這部動畫以破格創意的青春成長故事，在輕鬆搞笑中帶出發人深省的訊息。電影於上星期六開始重上大銀幕，24/2更會加場次，好讓大家可以在大銀幕上體驗多一次。

電影中美美所面對混亂或失控感，害怕讓父母或自己失望，都是成長必經的一部份，亦是與父母相處的一種體驗。（《熊抱青春記》劇照）

《熊抱青春記》故事透過主角美美的突變大熊貓奇幻遭遇，帶出青春期成長的躁動，與家人、朋友既愛且恨的關係，如何面對和處理自己的情緒，如何接納自己的不同面向和陰暗面，以至在壓抑慾望與表達自我之間如何自處等重大人生課題。

相信每個經歷過青春成長期的觀眾都會深感共鳴，青春期是人生中充滿起伏的時期，包括生理及心理也會相應地起了變化。正如電影中美美所面對混亂或失控感，害怕讓父母或自己失望，都是成長必經的一部份，亦是與父母相處的一種體驗。

故事透過主角美美的突變大熊貓奇幻遭遇，帶出青春期成長的躁動。（《熊抱青春記》劇照）

電影中美美一直都希望成為父母眼中的完美乖乖女，孝順他們樂於聽從他們的指示，但當有了閨蜜； 有了喜歡的偶像，與媽媽的關係開始起了變化，一直對媽媽言聽計從，最後都決心把自己的想法說出來。而當美美發現原來媽媽曾經也和婆婆有著相同的矛盾，她怎至鼓起勇氣安慰媽媽，令媽媽與婆婆冰釋前嫌，而媽媽最後亦能理解女兒，將彼此的心結解開。

成長時身邊的好友，往往成為遇疑難時的支柱。（《熊抱青春記》劇照）

自己情緒自己安撫

主角美美在突變成大熊貓後發現只要平靜下來就會恢復原狀，她嘗試舒緩自己起伏的情緒，例如為自己梳毛、放慢呼吸，想像朋友們緊抱自己的畫面，安撫突如其來的強烈情緒。

接納自己的不同面向

當美美變成大熊貓後與朋友玩樂時拍的片給爸爸見到後，美美想把片段刪除，覺得暴露了自己的陰暗面，爸爸卻跟美美說，「一個人可以有好多面，有時會有陰暗面，重點不是排除一切負面情緒，而是把它看開，坦然生活。」

一夜間變熊，又真係叫人點接受到。（《熊抱青春記》劇照）

接受自己的情緒

隨著踏入青春期會多了很多社會規範，從而把心中的那頭「怪獸」封印，但美美相信自己，接受那頭「野獸」並與「牠」和平共處，讓自己的人生更精彩。

《熊抱青春記》題材別具意義之外，亦為彼思動畫開創了前所未見的全新風格，把日本動畫結合彼思招牌特色，精心打造毛茸茸超得意8呎高紅色大熊貓的變身場面，大鬧學校以至多倫多全城，熊霸大銀幕定必倍加震撼！

另一不容錯過的是電影中最盛大的人氣男團4*Town演唱會場面，舞台效果目不暇給，用上多達4,900盞燈光，大量發放煙花和噴烟，現場觀眾超過30,000人一起歡呼跳舞，在大銀幕上演更能把熱鬧繽紛的大場面推到極致！壓軸一場重頭戲，更有多隻各具特色的紅色大熊貓同場出現，一幕幕精心設計的視覺特效，當然要在戲院最佳影音設備下把精彩放到最大！