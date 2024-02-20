臨時劫案｜郭富城對白成潮語 盤點十大金句「講多謝」最受歡迎
撰文：許育民
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賀歲電影《臨時劫案》由爾冬陞監製，麥啟光執導，郭富城（Aaron）、任賢齊、林家棟及張可頤領銜主演。Aaron 飾演的悍匪梅藍天在廟街引發械劫，當中誤打誤撞牽涉了的士司機林家楝、安老院社工任賢齊無端介入。電影在缺乏場次下，靠口碑帶動已衝破1000萬票房，而由Aaron飾演的悍匪角色，其對白更成為潮語金句，在網上掀起熱潮。
郭富城今次雖然首次飾演悍匪，但造型有大突破，看似殺人不眨眼，惡形惡相，但一棚大哨牙就令一切形像反轉，添上一份喜感，貫徹電影走黑色幽默風格。而一副哨牙是由Aaron親自提出：「我想給觀眾有一個不一樣的梅藍天，一個從沒見過的悍匪，除了一對摔跤耳。我向導演、文念中建議造一副假牙，覺得會好適合角色，所以我嘗試去倒模造假牙，做了不同款式，最後挑選了一副最夾角色的來戴，穿上戲服，導演和文念中立時覺得很立體，很不一様。」
Aaron透露，戴上假牙初時是不舒服，特別提早拿回家去唸劇本，盡早去克服戴假牙時的障礙。雖然講對白時有障礙，亦可能這個原因今次對白比較精簡，但正因為咁成為戲中金句，完場後觀眾樂此不彼地學，連演員謝票時都以「講多謝」去回應團隊。而家就同大家盤點郭富城在戲中的十句金句。
講多謝
Sorry
咁又係！
醒目
邊個中槍，就要補飛，唔好辛苦兄弟
你哋唔問我嘅？
唔啱數！
識唔識英文？Go
點解會係呢袋？
我哋係悍匪，唔係殺手