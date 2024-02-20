臨時劫案｜郭富城對白成潮語　盤點十大金句「講多謝」最受歡迎

賀歲電影《臨時劫案》由爾冬陞監製，麥啟光執導，郭富城（Aaron）、任賢齊、林家棟及張可頤領銜主演。Aaron 飾演的悍匪梅藍天在廟街引發械劫，當中誤打誤撞牽涉了的士司機林家楝、安老院社工任賢齊無端介入。電影在缺乏場次下，靠口碑帶動已衝破1000萬票房，而由Aaron飾演的悍匪角色，其對白更成為潮語金句，在網上掀起熱潮。



一宗劫案，將三位自有煩惱廢中聚在一起。（《臨時劫案》劇照）

城城今次角色，對白非常精簡。(《臨時劫案》劇照)

郭富城今次雖然首次飾演悍匪，但造型有大突破，看似殺人不眨眼，惡形惡相，但一棚大哨牙就令一切形像反轉，添上一份喜感，貫徹電影走黑色幽默風格。而一副哨牙是由Aaron親自提出：「我想給觀眾有一個不一樣的梅藍天，一個從沒見過的悍匪，除了一對摔跤耳。我向導演、文念中建議造一副假牙，覺得會好適合角色，所以我嘗試去倒模造假牙，做了不同款式，最後挑選了一副最夾角色的來戴，穿上戲服，導演和文念中立時覺得很立體，很不一様。」

Aaron透露，戴上假牙初時是不舒服，特別提早拿回家去唸劇本，盡早去克服戴假牙時的障礙。(《臨時劫案》劇照)

Aaron透露，戴上假牙初時是不舒服，特別提早拿回家去唸劇本，盡早去克服戴假牙時的障礙。雖然講對白時有障礙，亦可能這個原因今次對白比較精簡，但正因為咁成為戲中金句，完場後觀眾樂此不彼地學，連演員謝票時都以「講多謝」去回應團隊。而家就同大家盤點郭富城在戲中的十句金句。

梅藍天是一名有禮貌的悍匪。(《臨時劫案》劇照)

講多謝 梅藍天雖為劫匪，但本身是摔跤運動員，講求禮貌，凡有恩於人都要對方講多謝！

Sorry 同一道理，他有犯錯自會認，會主動講Sorry，例如兄弟不幸中彈身亡都會附上一句「

郭富城飾演的梅藍天，其價值觀雖然怪，但非蠻不講理，只要講得通佢都會以一句「咁又係」去認同你。(《臨時劫案》劇照)

咁又係！ 梅藍天的價值觀雖然怪，但非蠻不講理，講得通佢都會認同你。

醒目 只要你做得好，自己獲得佢嘅讚賞。

邊個中槍，就要補飛，唔好辛苦兄弟 行動中如果有兄弟中槍，就要立即補飛了結對方生命免受苦。

「邊個中槍，就要補飛，唔好辛苦兄弟」（《臨時劫案》劇照）

你哋唔問我嘅？ 郭富城問完林家棟和任賢齊分別叫咩名後，反問兩位點解唔問番自己？

唔啱數！ 郭富城去交贓款，但被分贓的姜大衛壓榨，覺得不合理。

姜大衛飾演的賊頭，壓榨郭富城。(《臨時劫案》劇照）

識唔識英文？Go 梅藍天略懂幾個英文單字，便自覺優秀會問人識唔識英文？

點解會係呢袋？ 裝住贓款的袋對調咗，但就向全不知情的林家棟追問究竟。

裝住贓款的袋對調咗，但就向全不知情的林家棟追問究竟。(《臨時劫案》劇照)

我哋係悍匪，唔係殺手 梅藍天以悍匪自居，但絕不會亂開槍殺人。