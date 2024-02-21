盜月者 ｜馬文舜「郵局條針」係高材生　蘇振維與Edan合作︰勁爽

蘇振維表示收入一直都係掹掹緊，但足夠生活，由於女友都係舞台劇演員，所以十分明白「苦況」。（陳順禎 攝）

有睇《盜月者》嘅觀眾朋友，係咪都有諗過馬文舜「郵局條針」童童到底係唔係大家認識，《100毛》嘅「專家Dickson」。童童嘅真身其實係演藝學院一級榮譽畢業嘅高材生蘇振維（Ray），目前係「中英劇團」嘅演員，之所以做舞台劇演員，並非「細細個就好鍾意做戲」，而係在「唔知做咩」情況下接觸了舞台劇，繼而被朋友提醒「試下囉」報讀演藝學院。

蘇振維說當初甚至連演藝學院喺邊都唔知道，一直以為自己會往文學方向發展，但後來發現有興趣但無天份。「我仲好記得我係同日收到APA同大學錄取通知書，當我拎住APA封信時，屋企人係『唔使咁開心嘛』，其實都明佢哋想我行邊條路。唔算話好支持，但去到而家有定期製作又係劇團演員，佢哋都會嚟睇，我諗都係支持架啦。」

童童：「八件⋯八件⋯日本金裝」

Edan之前直播時提到與童童嘅戲份其實有更多，蘇振維表示：「場數係齊，但時間上cut走咗少少。」

一入劇團就疫情

蘇振維畢業演藝學院後，有快就加入了「中英劇團」，但亦同時遇上了疲情，他仍記得那2年多時間只正式演出過兩次。「入劇團一年就疫情，完全無演出，係幸福，因為當時好多同行都手停口停，甚至有朋友已經轉行，但我係有月薪，係好彩。嗰段時間好折磨 ，排完然後被通知cut騷，基本上嗰兩年係演咗兩次左右，灰㗎。慶幸有班人一齊捱，咁會捱得易啲。」

疫情過後，劇團重新運作，蘇振維亦同時遇上了「童童」，他說當初是透過副導演的女朋友推薦去casting，一開始並不知道對方是Edan。「嗰時只係知道角色性格、功用，但因為背景好清楚，所以我係可以準備得好充足去cast ，同埋自己幾年前都拍過一條弱能人士嘅影片，casting時有擺入去。」

因童童一角而被關注，但蘇振維並沒有太多對演藝圈嘅想法，認為一切隨遇而安。（陳順禎攝）

蘇振維喺《盜月者》尾聲與白只同場但未有對手戲。「佢做戲好從容，又超級好笑，好想同呢啲高手有合作機會。」

本身唔覺似Dickson

與Edan的合作，蘇振維以「爽」來形容。「佢有種好熟悉整個流程嘅感覺，都會羨慕，同埋佢睇劇本好細心，好清晰個場次應該係發生咗啲咩先。」電影上映後，蘇振維沒有想過加埋不到5分鐘嘅戲份會獲得關注，不少「爵屎」亦有留言鼓勵他。

講到與專家「Dickson」撞樣，蘇振維說以前因為戴眼鏡關係，都不時被指似。「本身自己唔覺，但啲人直情覺得我係⋯其實今次都係好靠外形進入角色，頭髮、暗瘡、橙色tee，一照鏡就入到角色； 而童童嘅腔，我係有少少模仿識嘅人去演繹出嚟，因為導演要求唔可以太清楚但又唔可以聽唔到。」講到今次最大得著，蘇振維認為是學會了舞台劇不會有的連戲。「導演成日提我臉部表情要連戲，有時自己都會亂，同埋我成日要貼貼紙喺手，袁導會提我貼返貼一個位，因為舞台劇係唔會有呢啲，電影有轉完機位後，我貼貼紙上手都要有意職做咩。」