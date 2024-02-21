撲克王者｜姜皓文大馬賀歲片勁收　票房超越《飯戲攻心２》三倍

姜皓文首次參演的大馬賀歲電影《 撲克王者》，由馬來西亞、新加坡、香港三地演員聯合主演，是一部以撲克比賽為主軸的喜劇電影，於當地2月8日過年前率先上畫，結果深受觀眾喜好，暫時登上當地賀歲片票房三甲，大收550萬令吉（約900萬港元），比在當地上畫的《飯戲攻心2》高出三倍有多。



姜皓文在戲中飾演的韋一富，是多屆「撲克王大賽」冠軍得主，擁有極高的膽識和決斷力。（《 撲克王者》劇照）

黑哥在戲中要表現出驚人的穩定和深思熟慮的決策能力。（《 撲克王者》劇照）

電影在當地舉行首映，黑哥與一眾演員入內跟觀眾合照。（電影公司提供）

票房名列第三位

隨各地農曆新年假期完結，賀歲片票房都開始來個初步結算。根據馬來西亞的票房數字（截至18/2），賀歲片冠軍是由梁志强、李國煌及程旭輝主演的《錢不够用3：全部够用》，在大馬票房已突破1386萬令吉（約2,261萬港元）。第二位是由郭富城、林家棟、任賢齊主演的《臨時劫案》，收658萬令吉（約1,073萬港元），跟香港情況差不多。

有同鄉林明禎主演的《飯戲攻心2》，可惜在馬來西亞的表現還是稍遜。（《飯戲攻心２》劇照）

至於黑哥有份參與的《撲克王者》，上映11日就收550萬令吉（約900萬港元），名列第三位。而在香港稱霸，有同鄉林明禎主演的《飯戲攻心2》，基於文化差異，在馬來西亞就表現稍遜，只有160萬令吉（約261萬港元），是香港票房的十分一。

有戲在大馬上映，黑哥索性兩公婆在當地過年。（電影公司提供）

拍大馬賀歲片願望成真

姜皓文得知自己有份演出的電影在當地票房大收，都相當興奮：「我有份參與一部全馬來西亞團隊本土製作嘅賀歲片，有一個好好嘅成績，真喺好感恩，好榮幸可能參與呢部電影，多謝Matt賴健雄導演同埋監製林德榮畀呢個機會我，喺馬來西亞參與一部咁開心嘅電影。」

黑哥曾向媒體表示希望可以在大馬拍攝賀歲片，結果導演真的找他促成這次合作。黑哥︰「我覺得喺馬來西亞過年氣氛相當濃厚，同埋觀眾對於賀歲電影嘅渴求同埋熱誠，嗰種感受仲喺好正，所以一直以嚟都好想喺馬來西亞呢邊拍一部本土製作嘅賀歲電影，今次真喺有呢嗰機會同埋有咁好成績，好多謝團隊咁用心去製作一部老少咸宜，咁受觀眾歡迎嘅一部電影。」

見到黑哥有牌在手，就諗起「擺啦，仲唔擺呀，擺啦嘛！」（《 撲克王者》劇照）

姜皓文在戲中飾演的韋一富，是多屆「撲克王大賽」冠軍得主，擁有極高的膽識和決斷力，就算面對新挑戰，都能表現出驚人的穩定和深思熟慮的決策能力。戲中還有港人熟悉的黃明志演出。